Τα 8 ωραιότερα body mists για την τσάντα, το γραφείο, την παραλία

Το άρωμα θα αποτελεί για πάντα την τελευταία κίνηση ομορφιάς πριν από κάθε έξοδο από το σπίτι. Το καλοκαίρι όμως, καθώς ο καιρός ζεσταίνει και η θερμοκρασία φλερτάρει με τους 35 ή ακόμα και με τους 40 βαθμούς στη ρουτίνα ομορφιάς έρχονται να προστεθούν και τα body mists.

Καθώς η σύνθεσή τους περιέχει χαμηλή συγκέντρωση εκχυλισμάτων δεν μπορούν να αντικαταστήσουν σε καμία περίπτωση το άρωμα. Μπορούν όμως να γίνουν οι πρωταγωνιστές της on the go ρουτίνας ομορφιάς. Έχοντας ένα ή δύο από τα αγαπημένα σας body mists στην τσάντα ή τη συρταριέρα του γραφείου σας μπορείτε με μερικούς ψεκασμούς να νιώσετε πιο δροσερή και φρέσκια, αλλά και την επιδερμίδα σας πιο ενυδατωμένη και απαλή, καθώς σας τυλίγουν νότες από μάνγκο, γαρδένια, καρύδα, ροδάκινο και φρέζια.

Ακολουθούν 8 από τα καλύτερα body mists της σεζόν, που αξίζουν μια θέση στο νεσεσέρ σας:

Editor's Choice | Τα καλύτερα body mists της σεζόν