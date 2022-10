Botox | 5+1 μύθοι και αλήθειες

Ποιος θα φανταζόταν ότι μία τοξίνη που εντοπίστηκε στις αρχές του 19ου αιώνα για λόγους άσχετους με την αισθητική, θα γινόταν ένα από τα πιο διάσημα συστατικά νεότητας και ομορφιάς…

Το botox εμπορική ονομασία της ισχυρής αλλαντικής τοξίνης βρίσκεται στην κορυφή των προτιμήσεων των ελάχιστα επεμβατικών αισθητικών θεραπειών, σχεδόν όλων των ηλικιών. Η αιτία είναι απλή: Λειτουργεί άψογα, χωρίς νυστέρι και προσφέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Και όπως είναι αναμενόμενο πίσω από μια σχεδόν "μαγική συνταγή" αναπτύσσονται μύθοι που καταρρίπτονται από τις αντίστοιχες αλήθειες, οι οποίες εξοστρακίζουν τους ενδοιασμούς του "just too good to be true".

Ακολουθούν 5+1 μύθοι σχετικά με το botox, την εφαρμογή και τα αποτελέσματα του:

Μύθος Νο 1: Τo botox δεν είναι ασφαλές

Ο μύθος που συνδέεται με την ασφάλεια του botox γεννήθηκε από την πανίσχυρη δράσης της αλλαντικής τοξίνης τύπου Α από όπου και προέρχεται. Η συγκεκριμένη τοξίνη ευθύνεται για την αλλαντίαση, μία ασθένεια που παραλύει τους μύες και μπορεί να οδηγήσει ακόμη και τον θάνατο.

Η αλήθεια είναι ότι το botox, το οποίο διαθέτει εδώ και 20 χρόνια την έγκριση FDA για αισθητικούς σκοπούς, έχει μια εξαιρετικά ασφαλή ιστορία, ενώ η δοσολογία που χρησιμοποιείται στην αισθητική ιατρική από ειδικευμένους επιστήμονες δεν είναι σε καμία περίπτωση τοξική.

2.Το botox απευθύνεται μόνο σε γυναίκες

Ακόμη ένας μεγάλος μύθος που καταρρίπτεται από την ίδια την πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι η αισθητική εδώ και πολλά χρόνια δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία υπόθεση. Οι άνδρες γερνούν όπως ακριβώς και οι γυναίκες και αναζητούν όλο και περισσότερο αποτελεσματικές αντιγηραντικές θεραπείες, με το botox να κατέχει ξεχωριστή θέση ανάμεσά τους.

Ας μην ξεχνάμε ότι οι άνδρες λόγω των ισχυρότερων μυών που τους χαρίζει η φύση αποκτούν βαθιές ρυτίδες, οι οποίες προσδίδουν πολλές φορές μια πιο "θυμωμένη" όψη.

3. To botox χρησιμοποιείται μόνο για τις απαλές γραμμές και τις ρυτίδες

Η αλήθεια είναι ότι το botox είναι εξαιρετικά δημοφιλές στην αντιμετώπιση λεπτών γραμμών και ρυτίδων έκφρασης ή ηλικίας. Χρησιμοποιείται επίσης για την ανύψωση των φρυδιών όπως και των γωνιών των χειλιών.

Ωστόσο η δράση του δεν περιορίζεται μόνο στην αισθητική ιατρική. Χρησιμοποιείται 80 και πλέον χρόνια επίσης σε πολλές ιατρικές καταστάσεις όπως ο βλεφαρόσπασμος, οι ημικρανίες, η υπερβολική εφίδρωση και πολλές νευρομυϊκές παθήσεις,

4.Το botox μπορεί να κάνε το πρόσωπό να φαίνεται ανέκφραστο

Η αλήθεια είναι ότι ένα τέτοιου είδους αποτέλεσμα μπορεί να προκύψει όταν η διαδικασία της έγχυσης του botox πραγματοποιείται από άτομο που δεν έχει σχετική επιστημονική κατάρτιση. Χρειάζεται η σωστή δοσολογία, καθώς επίσης και η κατάλληλη τεχνική για ένα ανανεωμένο, νεανικό πρόσωπο και όχι μια σκληρή, "παγωμένη" έκφραση.

5.Το botox απευθύνεται κυρίως σε μεγαλύτερες ηλικίες

Η αλήθεια είναι ότι γυναίκες και άνδρες χρησιμοποιούν botox και ως προληπτικό μέτρο αντιγήρανσης σε νεότερες ηλικίες. Ειδικά στις ρυτίδες έκφρασης όπως εκείνες γύρω από το στόμα, η εφαρμογή botox μπορεί να έχει επιβραδυντική δράση στη διαδικασία της γήρανσης,

6. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς γιατρός για να εφαρμόσει ενέσεις Botox

Η αλήθεια είναι ότι μπορεί η εφαρμογή botox να είναι μία διαδικασία ιατρείου, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείτε να εμπιστευτείτε μια θεραπεία αισθητικής ιατρικής στα χέρια οποιουδήποτε. Αν αναλογιστεί κανείς ότι υπάρχουν 43 μύες στο πρόσωπο, τότε είναι ευνόητο γιατί εκείνος που θα αναλάβει τη θεραπεία botox θα πρέπει να είναι ένας εξειδικευμένος επιστήμονας που γνωρίζει σε βάθος την ανατομία της περιοχής. Οπότε να είστε επιφυλακτικοί στις όποιες προσφορές προσπαθούν να σας δελεάσουν…