Urban Chic | Πώς θα κρατήσετε μία ψάθινη τσάντα στην πόλη

Οι ψάθινες τσάντες είναι αναπόσπαστο αξεσουάρ του θερινού στιλ. Από αμιγώς τσάντες για την παραλία, οι τσάντες από raffia ή straw έχουν εξελιχθεί πια σε κάτι περισσότερο: στις τσάντες με τις οποίες μπορούμε να περάσουμε το καλοκαίρι χωρίς καν να βρεθούμε στη θάλασσα! Αυτό που θέλουμε να πούμε, και γνωρίζετε ήδη, είναι ότι οι ψάθινες τσάντες κρατιούνται με την ίδια άνεση και στιλ που θα τις δείτε στα outfits των διακοπών και της παραλίας. Μάλιστα, τα brands έχουν φροντίσει να συμπεριλάβουν διάφορα μεγέθη από τσάντες raffia για να μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες σας, είτε βρίσκεται στην πόλη είτε σε κάποιο καλοκαιρινό θέρετρο.

Επίσης, εκτός από κλασικό σχέδιο busket, οι ψάθινες τσάντες κυκλοφορούν και σε διάφορα άλλα σχέδια όπως σε ντελικάτες top handle ή ως βραδινά clutches. Αυτό σημαίνει, βεβαίως, ότι μπορείτε να κρατήσετε μία ψάθινη τσάντα παντού το καλοκαίρι, ακόμα και στην εργασία. Πώς, όμως, μπορείτε να συνδυάσετε μια ψάθινη τσάντα για να είναι κομψό το συνολικό αποτέλεσμα στην εμφάνισή σας;

Οι fashionistas έχουν ασφαλώς φροντίσει να μας δώσουν άπλετες ιδέες:

1.

Συνδυάστε μια ευρύχωρη ψάθινη tote μ' ένα μάξι φόρεμα από σαμπρέ ντένιμ και jelly shoes

2.

Φορέστε ένα λινό φόρεμα σε σκούρο χρώμα με σανδάλια και κρατήστε μία κομψή ψάθινη τσάντα ώμου.

3.

Μία ντένιμ βερμούδα φοριέται είτε με φαρδύ λινό πουκάμισο είτε με tank top αυτή την εποχή και το look ολοκληρώνει ιδανική με ψάθινη shopper bag.

4.

Ένα εφαρμοστό μίνι μαύρο φόρεμα με τιράντες γίνεται μία σέξι επιλογή για βραδινές εξόδους το καλοκαίρι. Ολοκληρώστε ένα μίνι ψάθινο τσαντάκι που μπορεί να φορεθεί χιαστί.

5.

Ένα tank top, μία μάξι αέρινη φούστα και ένα ζευγάρι flip flops χρειάζονται μία ψάθινη τσάντα - καλάθι για να δείχνουν ολοκληρωμένα αυτή την εποχή.

6.

Μία μάξι φούστα με όγκο σε χακί απόχρωση συνδυάζετε υπέροχα μ' ένα τοπ σε χάλκινη απόχρωση και γίνεται ιδανικό look για day - to -night εμφανίσεις. Ολοκληρώστε το σύνολο με μια κομψή basket bag που υιοθετεί αποχρώσεις παρόμοιες με των κομματιών στο look σας.

7.

Ένα άνετο ριγέ παντελόνι, ένα λευκό T-shirt κι ένα ζευγάρι flip-flops κάνουν το ιδανικό casual σύνολο για την πόλη. Ολοκληρώστε με μια τσάντα- καλάθι από raffia ή straw.

8.

Φορέστε μία λευκή φούστα με casual τρόπο (t-shirt, φλατ σανδάλια) και αναβαθμίστε το look με την προσθήκη ενός μεταξωτού μαντηλιού και μιας ψάθινης τσάντας.