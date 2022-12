Τα πολυτελή αρώματα που αξίζει να αποκτήσετε φέτος στις γιορτές

Το άρωµα ανήκει σε εκείνη την κατηγορία καλλυντικών που όχι μόνο έχει την ικανότητα να ανεβάσει τη διάθεσή μας και να μας ταξιδέψει νοερά, αλλά και να μας κάνει να αισθανθούμε απόλυτα ελκυστικές. Είναι γεγονός εξάλλου ότι από τις πέντε αισθήσεις µας η όσφρηση είναι η πιο στενά συνδεδεμένη µε τις αναµνήσεις, γι’ αυτό και µπορεί να επηρεάσει τη διάθεση και τα αισθήµατά µας. Αυτός είναι και ο λόγος που τα αρώματα γενικά κατέχουν μια τόσο περίοπτη θέση στην καρδιά μας: δεν κρίνουµε ένα άρωµα από το πώς µυρίζει, αλλά από το πώς µας κάνει να αισθανόµαστε.

The story behind the perfume

Η Avon, ένα brand που θεωρείται πρώτο στις πωλήσεις σε αρώματα παγκοσμίως και έχει στον πυρήνα της τη δημιουργία τους, ξεκίνησε το 1886 ως The California Perfume Company και η πρώτη της αρωµατική δηµιουργία ήταν η συλλογή Little Dot, που περιλάµβανε πέντε αρώµατα, το καθένα µε µία µόνο αρωµατική νότα. Έκτοτε και για 135 χρόνια ηγείται στη δηµιουργία καινοτόµων αρωµάτων, τα οποία απευθύνονται σε όλες τις γυναίκες, ακολουθούν τις τελευταίες τάσεις της εποχής και διαθέτουν συστατικά υψηλής ποιότητας, ενώ φέρουν την υπογραφή των µεγαλύτερων οίκων αρωματοποιίας που εμπιστεύονται όλα τα επιφανή brands αρωμάτων. Χρησιµοποιώντας όλη την τεχνογνωσία και την εµπειρία της, η Avon δεν σταµατά να προσφέρει καινούρια, διαφορετικά αρώµατα για κάθε περίσταση και κάθε ανάγκη, ενώ θεωρούνται και "best value for money", αφού οι τιμές τους είναι απόλυτα προσιτές, για όλα τα βαλάντια. Αυτή είναι άλλωστε και η κεντρική ιδέα του brand: πιστεύει στη "δημοκρατία της ομορφιάς", με την έννοια ότι όλες οι γυναίκες πρέπει να έχουν πρόσβαση στα πιο προηγμένα καλλυντικά και ποιοτικά συστατικά, ανεξαρτήτως budget.

