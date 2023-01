Marie-Chantal | Τα αντιγηραντικά προϊόντα περιποίησης στα οποία ορκίζεται για τη νεανική όψη της επιδερμίδας της

Μέσα από την προσωπική της ιστοσελίδα, η Marie-Chantal έκανε γνωστά όλα τα βήματα του πρωινού, αλλά και βραδινού τελετουργικού περιποίησης της επιδερμίδας της, αποκαλύπτοντας έτσι τα προϊόντα, στα οποία ορκίζεται για τη νεανική και λαμπερή όψη της. Τα περισσότερα από αυτά μπορείτε να τα βρείτε στην Ελλάδα:

Για να ξυπνήσει, αφού ρίξει λίγο νερό στο πρόσωπό της και το πλύνει, κάνει απολέπιση χρησιμοποιώντας ένα Konjac Face Sponge. Έπειτα ρίχνει ξανά κρύο νερό στο πρόσωπό της κι εφαρμόζει μερικές σταγόνες του C-Firma Day Serum της Drunk Elephant (sephora.gr). Η ρουτίνα της ολοκληρώνεται με την εφαρμογή της αγαπημένης της κρέμας του brand Dr. Lancer.

Η βραδινή ρουτίνα της ξεκινά με τον καθαρισμό του προσώπου της με το Kale + Green Tea Spinach Vitamins Superfood Cleanser της Youth to the People (sephora.gr). "Το λατρεύω γιατί αφήνει την επιδερμίδα μου πολύ καθαρή και είναι vegan και cruelty-free", λέει η ίδια. "H Youth to the People έχει επίσης ένα υπέροχο scrub σε βάζο", λέει αναφερόμενη στο Yeba Mate Resurfacing Energy Facial. "Πρόκειται για μία θεραπεία με ένζυμα, που απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα, αφήνοντας την επιδερμίδα λεία κι ανανεωμένη", προσθέτει. "Το χρησιμοποιώ μία ή δύο φορές την εβδομάδα", εξηγεί.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιεί είτε ένα προϊόν με ρετινόλη, είτε ένα προϊόν με υαλουρονικό οξύ. "Αυτήν την περίοδο χρησιμοποιώ την A Passioni Retinol Cream της Drunk Elephant (sephora.gr) και το H A Intensifier της SkinCeuticals (skinceuticals.gr)", λέει. Η ρουτίνα της "κλείνει" ξανά με την αγαπημένη της ενυδατική κρέμα.