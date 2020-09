Η βραδινή wellness ρουτίνα που θα σας χαρίσει έναν υπέροχο ύπνο

Ξέρετε ότι η γιόγκα διώχνει το στρες, όμως γιατί δεν μπορείτε να βγάλετε από το μυαλό σου – στις 2 τα ξημερώματα – αν όντως στείλατε αυτό το email; Ευτυχώς, υπάρχει μία wellness ρουτίνα που υπόσχεται όνειρα γλυκά.

Συχνά, οι καλύτερες νύχτες φέρνουν τα πιο δύσκολα πρωινά. Εξαρτάται όμως πως ορίζεις το "καλύτερο” βράδυ, γιατί αν αυτό περιλαμβάνει λιγότερο αλκοόλ και ξενύχτι, κι εστιάσετε σε συνήθειες που σου κάνουν καλό, τότε μπορείτε να έχετε υπέροχα πρωινά. Είστε έτοιμη να υιοθετήσετε μία βραδινή wellness ρουτίνα που θα σας χαρίσει υπέροχο ύπνο κάθε νύχτα;

Κάντε έξυπνες επιλογές στο φαγητό: Η προετοιμασία για έναν ήσυχο και επαρκή ύπνο, ξεκινήστε πολύ πιο νωρίς από τη στιγμή που θα αποφασίσετε να ξαπλώσετε στο κρεβάτι. Επειδή ο οργανισμός έχει να δουλέψει σκληρά για την πέψη της τροφής, ένα μεγάλο γεύμα δεν αποτελεί την ιδανική επιλογή πριν τον ύπνο. Έτσι, προτιμήστε όσο γίνεται να καταναλώνετε τα πιο βαριά και μεγάλα γεύματα κατά τη διάρκεια της ημέρας και να προτιμάτε τα πιο ελαφριά το βράδυ - φροντίζοντας να τρώτε περίπου 3 ώρες πριν κοιμηθείτε. Χάρη στις πολύπλοκες μοριακές δομές τους, οι πρωτεϊνες και το λίπος χρειάζονται τον περισσότερο χρόνο για να αφομοιωθούν από τον οργανισμό, καθώς επίσης και οι υδατάνθρακες. Το ασβέστιο, το μαγνήσιο, η τρυπτοφάνη (αμινοξύ) και η βιταμίνη Β συνδέονται με τον υγιή ύπνο, έτσι, το δείπνο σου μπορεί να περιλαμβάνει μια σαλάτα σπανάκι με λίγα ρεβίθια, αμύγδαλα και αποξηραμένα κεράσια και μια μπανάνα για επιδόρπιο.

Sweet dreams are made of these: Θέλετε να βλέπετε περισσότερα και πιο χαρούμενα όνειρα; Έρευνα έχει συνδέσει τη Βιταμίνη Β6 με πιο διαυγή όνειρα και αυξημένη ανάκληση των ονείρων. Μπορείτε να πάρετε ένα συμπλήρωμα υψηλής ποιότητας, ή να βρείτε τη Β6 σε τροφές όπως οι ηλιόσποροι, τα καρύδια, οι μπανάνες, το αβοκάντο και τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά.



Φτιάξτε το ιδανικό περιβάλλον: Δημιουργήστε μία spa ατμόσφαιρα στο δωμάτιό σου. Ανάψτε τα αγαπημένα σας κεριά, φορέστε μία μάσκα ύπνου, βάλτε τη χαλαρωτική playlist που έχετε ετοιμάσει και φυσικά μην ξεχάσετε να αρωματίσετε τον χώρο. Έρευνα έχει δείξει ότι η μυρωδιά της βανίλιας σταθεροποιεί τους χτύπους της καρδιάς και βελτιώνει την αρτηριακή πίεση.Η λεβάντα και το γιασεμί είναι επίσης ιδανικά για χαλάρωση, καθώς ενισχύουν τον καλό ύπνο. Ρίξτε μερικές σταγόνες στα σεντόνια και τη μαξιλαροθήκη - το οποίο είναι πολύ καλύτερο από το να ανάψετε κερί, σε περίπτωση που αποκοιμηθείτε.

Δουλέψτε πάνω στη φυσική σου κατάσταση: Οι πιθανότητες είναι ότι περνάτε τις περισσότερες ώρες της ημέρας στο γραφείο, μπροστά από τον υπολογιστή σου. Αντί, λοιπόν, να πέσετε εξαντλημένη στο κρεβάτι, προτιμήστε να κάνετε διατάσεις και να τεντωθείτε. Όχι μόνο θα ανακουφίσετε το σώμα σας, αλλά θα διώξετε την ένταση ψυχικά και σωματικά. Δοκιμάστε μερικά ανοίγματα, διατάσεις προς τα μπρος και την στάση του παιδιού.

Θέστε στόχους: Αντί να χαζεύετε στο Instagram,να αδειάζετε email και να κάνετε ατελείωτο scroll down στο Facebook,κάντε αυτό: Πριν σβήσετε τα φώτα, γράψτε τρία πράγματα που θα θέλατε να πετύχετε την επόμενη ημέρα. Αυτά μπορεί να είναι είτε μικροπράγματα, όπως να σιδέρωμα, αλλά και πιο μεγάλα όπως να ξεκινήσετε ένα νέο χόμπι. Αυτή η συνήθεια θα σας θυμίσει ότι βάλατε τα δυνατά σας και ότι αύριο ξεκινά μία νέα υπέροχη μέρα - γι' αυτό τώρα ήρθε η ώρα να χαλαρώσετε.

Πηγή: Missbloom.gr