Lemon Water | 10 κορυφαία οφέλη για την υγεία από την κατανάλωσή του

Το πράσινο τσάι με χυμό λεμονιού είναι ένα καταπραϋντικό ρόφημα που μπορεί κανείς να απολαύσει οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Είναι γεμάτο γεύση, νόστιμο και εύκολο στην προετοιμασία. Είναι επίσης εξαιρετικά θρεπτικό και έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι σχετίζεται με έναν μακρύ κατάλογο οφελών για την υγεία.

Ακολουθούν 10 από τα κορυφαία οφέλη του πράσινου τσαγιού με λεμόνι για την υγεία.

1. Είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά

Το πράσινο τσάι και τα λεμόνια είναι και τα δύο πλούσια σε αντιοξειδωτικά, ενώσεις που βοηθούν στην προστασία από τη φλεγμονή και τη βλάβη των κυττάρων λόγω οξείδωσης.

Οι έρευνες δείχνουν ότι τα αντιοξειδωτικά παίζουν βασικό ρόλο στην υγεία και μπορούν να προστατεύσουν από χρόνιες παθήσεις, όπως καρδιακές παθήσεις, διαβήτη, καρκίνο και παχυσαρκία.

2. Προωθεί την απώλεια βάρους

Το πράσινο τσάι με λεμόνι μπορεί να αποτελέσει μια εξαιρετική προσθήκη σε μια υγιεινή δίαιτα απώλειας βάρους. Στην πραγματικότητα, πολλαπλές μελέτες έχουν υποδείξει ότι το πράσινο τσάι μπορεί να υποστηρίξει την απώλεια βάρους και να ενισχύσει την καύση λίπους.

3. Προστατεύει από τον διαβήτη

Είναι ενδιαφέρον ότι ορισμένες έρευνες δείχνουν ότι το πράσινο τσάι θα μπορούσε να βοηθήσει στη βελτίωση του ελέγχου του σακχάρου στο αίμα και να προστατεύσει από τον διαβήτη τύπου 2.

Η τακτική κατανάλωση τσαγιού μπορεί επίσης να μειώσει τη φλεγμονή και να ενισχύσει την ικανότητα του οργανισμού να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά την ινσουλίνη. Η ινσουλίνη είναι η ορμόνη που μεταφέρει το σάκχαρο από την κυκλοφορία του αίματος στα κύτταρα.

4. Μπορεί να ενισχύσει την υγεία της καρδιάς

Έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι τόσο το πράσινο τσάι όσο και τα λεμόνια συνδέονται με διάφορα οφέλη για την υγεία της καρδιάς.

Στην πραγματικότητα, μελέτες αναφέρουν ότι τα φλαβονοειδή των εσπεριδοειδών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται στα λεμόνια, μπορούν να καταστείλουν τη φλεγμονή, να βελτιώσουν τη λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων και να υποστηρίξουν υγιή επίπεδα χοληστερόλης.

Επιπλέον, η κατανάλωση πράσινου τσαγιού θα μπορούσε να βοηθήσει στη μείωση της υψηλής συστολικής και διαστολικής αρτηριακής πίεσης, οι οποίες αποτελούν παράγοντες κινδύνου για καρδιακές παθήσεις.

5. Υποστηρίζει την υγεία του εγκεφάλου

Αν και χρειάζονται περαιτέρω έρευνες, ορισμένες μελέτες υποδεικνύουν ότι το πράσινο τσάι και το λεμόνι μπορεί να προσφέρουν διάφορα πιθανά οφέλη για την υγεία του εγκεφάλου. Για παράδειγμα, η κατανάλωση πράσινου τσαγιού έχει συσχετιστεί σε ορισμένες μελέτες με μειωμένο κίνδυνο άνοιας και γνωστικής εξασθένησης, αλλά και με τη βελτίωση του μεταβολισμού ορισμένων πρωτεϊνών που εμπλέκονται στην ανάπτυξη της νόσου Αλτσχάιμερ.

6. Μπορεί να ενισχύσει την ανοσία

Τα λεμόνια αποτελούν εξαιρετική πηγή βιταμίνης C, ενός υδατοδιαλυτού μικροθρεπτικού συστατικού με ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Η βιταμίνη C διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στο ανοσοποιητικό σύστημα μειώνοντας τη φλεγμονή και ενισχύοντας τη λειτουργία των ανοσοποιητικών κυττάρων. Η αύξηση της πρόσληψης βιταμίνης C μπορεί επίσης να βοηθήσει στη θεραπεία και την πρόληψη πολλών τύπων αναπνευστικών και συστηματικών λοιμώξεων.

Τόσο το πράσινο τσάι όσο και τα λεμόνια είναι επίσης πλούσια σε αντιοξειδωτικά, τα οποία βοηθούν στην υποστήριξη ενός υγιούς ανοσοποιητικού συστήματος.

7. Αυξάνει τα επίπεδα ενέργειας

Το πράσινο τσάι είναι μια φυσική πηγή καφεΐνης, η οποία είναι ένα διεγερτικό του κεντρικού νευρικού συστήματος που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν συχνά για να αυξήσουν τα επίπεδα της ενέργειάς τους.

Μελέτες δείχνουν ότι εκτός από την καταπολέμηση της κόπωσης, η καφεΐνη μπορεί να ενισχύσει την εγρήγορση, να βελτιώσει τη γνωστική και σωματική λειτουργία, αλλά και τις αθλητικές επιδόσεις και την αντοχή.

Επειδή το πράσινο τσάι με λεμόνι περιέχει λιγότερη καφεΐνη από τον καφέ ή τα ενεργειακά ποτά, μπορεί να είναι μια καλή επιλογή για όσους είναι ευαίσθητοι στις επιδράσεις των υψηλών δόσεων καφεΐνης

8. Μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της πέτρας στα νεφρά

Οι πέτρες στα νεφρά μπορεί να προκαλέσουν συμπτώματα όπως πόνο, ναυτία και συχνή ούρηση. Η κατανάλωση πράσινου τσαγιού με λεμόνι είναι ένας πολύ καλός τρόπος πρόληψης του σχηματισμού πέτρας στα νεφρά.

Στην πραγματικότητα, μελέτη διαπίστωσε ότι η κατανάλωση πράσινου τσαγιού συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης πέτρας στα νεφρά, ιδίως μεταξύ των ανδρών.

Το κιτρικό οξύ που βρίσκεται στα λεμόνια μπορεί επίσης να βοηθήσει στην πρόληψη αυξάνοντας τον όγκο των ούρων και δεσμεύοντας το οξαλικό ασβέστιο.

9. Μπορεί να βοηθήσει στην προστασία από τον καρκίνο

Το πράσινο τσάι και τα λεμόνια μπορεί και τα δύο να διαθέτουν ισχυρές αντικαρκινικές ιδιότητες. Αρκετές μελέτες υποδεικνύουν ότι ορισμένες ενώσεις που εξάγονται από τα λεμόνια θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην πρόληψη της ανάπτυξης και της εξάπλωσης των καρκινικών κυττάρων.

Η έρευνα έχει επίσης συνδέσει το πράσινο τσάι με μειωμένο κίνδυνο καρκίνου. Συγκεκριμένα, μελέτες δείχνουν ότι το πράσινο τσάι μπορεί να συμβάλει στην προστασία από τα καρκινικά κύτταρα της ουροδόχου κύστης, του μαστού, του παχέος εντέρου και του προστάτη.

10. Διατήρηση ενυδάτωσης

Η κατανάλωση πράσινου τσαγιού με λεμόνι μπορεί να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να παραμείνει κανείς ενυδατωμένος.

Η ενυδάτωση είναι απαραίτητη για σχεδόν κάθε πτυχή της υγείας. Συγκεκριμένα, είναι απαραίτητη για την υγεία του δέρματος, τη διαχείριση του βάρους, τη λειτουργία του εγκεφάλου, την υγεία του πεπτικού συστήματος και τη λειτουργία των νεφρών.

Η κατανάλωση αρκετών υγρών κάθε μέρα μπορεί ακόμη και να βοηθήσει στην πρόληψη μιας σειράς παθήσεων, όπως πέτρες στα νεφρά, πονοκέφαλος και δυσκοιλιότητα.

Πηγή: Shape.gr