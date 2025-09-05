Follow us

Η μυστική δύναμη πίσω από τα μάτια μας | Η υπόφυση και η ισορροπία του σώματος

Η διάγνωση και η θεραπεία των αδενωμάτων υπόφυσης, που διαταράσσουν την ισορροπία του ορμονικού σύμπαντος του οργανισμού μας.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
05-09-2025
Photo by Rosdiana Ciaravolo/Getty Images/Ideal Image

Στην καρδιά του εγκεφάλου, πίσω από τα μάτια, φωλιάζει ένας μικρός αλλά πανίσχυρος αδένας, η υπόφυση. Παρά το μέγεθός της, καθώς είναι μόλις 1 εκ., έχει τη δυνατότητα να ελέγχει ολόκληρο τον ορμονικό χάρτη του σώματός μας. Όταν εμφανιστεί ένα αδένωμα, δηλαδή ένας καλοήθης όγκος της υπόφυσης, μπορεί να διαταραχθεί η λειτουργική ισορροπία ενός ολόκληρου οργανισμού.

Πρόσφατες Μελέτες

Σύμφωνα με σύγχρονες μελέτες, περίπου ένας στους έξι ανθρώπους θα εμφανίσει κάποιο αδένωμα υπόφυσης κατά τη διάρκεια της ζωής του, αν και τα περισσότερα παραμένουν αδιάγνωστα. Από αυτά τα αδενώματα, το 40% είναι λειτουργικά, δηλαδή εκκρίνουν υπερβολική ποσότητα ορμονών και κατά κύριο λόγο την προλακτίνη, την αυξητική ορμόνη, και την ACTH, την ορμόνη που οδηγεί σε έκκριση κορτιζόλης.

Τα Συμπτώματα

Οι εκδηλώσεις που προκαλούνται από όταν υπάρχει ορμονική ανισορροπία μπορεί να είναι ύπουλες, ενώ οι πιο συνήθεις είναι οι χρόνιοι πονοκέφαλοι, οι μεταβολές στην όραση, η αδικαιολόγητη αύξηση βάρους, οι διαταραχές περιόδου ή η μειωμένη λίμπιντο.

Η Διάγνωση

Τα "σιωπηλά" μακροαδενώματα, όταν ξεπερνούν τα 10 χλστ., συχνά εντοπίζονται όταν πια πιέζουν το οπτικό χίασμα, επηρεάζοντας την περιφερική όραση. Η διάγνωση βασίζεται στη μαγνητική τομογραφία υψηλής ανάλυσης και σε εξειδικευμένες αιματολογικές και ενδοκρινολογικές εξετάσεις.

Η Θεραπεία

Στις περιπτώσεις που ενδείκνυται η χειρουργική θεραπεία για την απομάκρυνση των αδενωμάτων εφαρμόζεται πλέον μέσω της ενδοσκοπικής διαρρινικής προσπέλασης, χωρίς κρανιοτομή. Με τη νέα αυτή μέθοδο ο ασθενής μπορεί να έχει άμεση κινητοποίηση και ελάχιστη χρονική διάρκεια νοσηλείας. Oι χιλιάδες χειρουργικές επεμβάσεις υπόφυσης που έχουν πραγματοποιηθεί διεθνώς μέχρι σήμερα, πάντα σε συνεργασία με εξειδικευμένους ενδοκρινολόγους, επιβεβαιώνουν ότι η επέμβαση αυτή δεν αφορά μόνο την αφαίρεση του όγκου, αλλά και την αποκατάσταση και τη διατήρηση της ορμονικής ισορροπίας.

Εξατομικευμένη Προσέγγιση

Οι ανάγκες και ο οργανισμός κάθε ασθενούς διαφέρουν και ο καθένας αποτελεί μια ξεχωριστή περίπτωση. Γι’ αυτό τον σκοπό η επιστήμη, η ιατρική τεχνολογία και η εμπειρία του εξειδικευμένου νευροχειρουργού οφείλουν να συνυπάρχουν σε απόλυτη αρμονία και να αποκαταστήσουν και πάλι την πολύτιμη ισορροπία στον οργανισμό.

Ευχαριστούμε για τις πληροφορίες τον δρα Νικόλαο Καραγεώργο, διευθυντή νευροχειρουργό Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, τ. αναπ. διευθυντή Νευροχειρουργικού Κέντρου Osnabrück, τ. Αρχίατρο Πανεπιστημιακής Νευροχειρουργικής Κλινικής Erlangen Nürnberg (neurosurgeon-athens.gr)

