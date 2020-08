Jennifer Lopez | To σημαντικό video που μοιράστηκε για το transgender παιδί της αδελφή της

Το μικρού μήκους φιλμ "Draw With Me" για τη ζωή ενός transgender παιδιού προλόγισε με video που ανέβασε στο Instagram η Jennifer Lopez. Βεβαίως, αυτό δεν είναι οποιοδήποτε παιδί, αλλά το παιδί της αδελφής της Leslie, το οποίο έχει επιλέξει να αυτοπροσδιορίζεται ως άτομο με ουδέτερο φύλο και αποκαλεί τον εαυτό του "το Brendon".

"Το Draw with Me είναι ένα μικρού μήκους φιλμ για ένα transgender νέο άτομο και το ταξίδι του μέχρι να κάνει coming out στην οικογένειά του και επίσης τη αφοσίωσή του στη ζωγραφική που το βοήθησε να συμφιλιωθεί με τα συναισθήματά του στη διάρκεια αυτού του ταξιδιού.

Το φιλμ αυτό είναι σημαντικό και επίκαιρο στην ιστορία του και το μήνυμα που θέλει να περάσει και η επιρροή του μπορεί να είναι τεράστια σ' αυτούς που θα παρακολουθήσουν τα όσα το Brendon και η οικογένειά του πέρασαν στη διάρκεια της περιόδου παραδοχής και αποδοχής " ακούγεται να λέει η Lopez προλογίζοντας το απόσπασμα. Ενώ στη συνέχεια αποκαλύπτει ότι πρόκειται για μια οικογενειακή ιστορία: "Είναι μια ιστορία που έχω στην καρδιά μου γιατί αφορά την οικογένεια μου. Πρόκειται για μια ιστορία που αφορά την αλλαγή και τις προκλήσεις που γίνονται αποδεκτά με αγάπη και με τη γνώση ότι όλα είναι δυνατά, αρκεί να το θέλουμε και να το πράξουμε. Επίσης, αυτή η ιστορία είναι σημαντική για μένα γιατί το Brendon είναι ανίψι μου".

Η Lopez χρησιμοποιεί τον όρο "nibling" για να χαρακτηρίσει τη παιδί της αδελφής της, που είναι ένα ουδέτερο ουσιαστικό που αναφέρεται σε ανιψιό ή ανιψιά χωρίς να προσδιορίζει το φύλο.