Kate Middleton | Tα πρώτα προσωπικά της μηνύματα στα social media

Η Kate Middleton έγραψε για πρώτη φορά μήνυμα στα social media, βάζοντας στο τέλος την προσωπική της υπογραφή. Συγκεκριμένα, η Δούκισσα του Cambridge άφησε ένα σχόλιο στον Instagram λογαριασμό της πρωταθλήτρια του τένις Emma Raducanu, συγχαίροντας τη βρετανική ομάδα για τη νίκη της στους ημιτελικούς του US Open. Ως θερμή υποστηρίκτρια του τένις, η Kate ευχήθηκε αρχικά στην 18χρονη καλή τύχη για τον τελικό των γυναικών US Open, υπογράφοντας το σχόλιο με ένα C από το πρώτο γράμμα του ονόματος της, Catherine. "Τι απίστευτο επίτευγμα Emma ! Όλοι θα σας υποστηρίξουμε. Σας ευχόμαστε καλή τύχη! C", έγραψε.

Ωστόσο, δεν έμεινε εκεί, αφού δεν θα μπορούσε να αγνοήσει τη σημαντική διάκριση της Emma Raducanu, κι έσπευσε να τιμήσει την αθλήτρια με ένα ακόμα προσωπικό της σχόλιο αυτή τη φορά στο Twitter, χαρακτηρίζοντας τη νίκη αυτή "ιστορική". "Τεράστια συγχαρητήριά @EmmaRaducanu για τις εκπληκτικές εμφανίσεις και την ιστορική νίκη στο Grand Slam. Απίστευτο - είμαστε όλοι τόσο περήφανοι για σένα. C". Η μόλις 18 χρονών τενίστρια, κατάφερε να πετύχει ένα σπουδαίο επίτευγμα καθώς είναι η πρώτη Βρετανίδα μετά από 44 χρόνια που κέρδισε τίτλο Grand Slam.

Οι αναρτήσεις του Δούκα και της Δούκισσας του Cambridge στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι συνήθως ενημερώσεις για τις βασιλικές δραστηριότητες τους, οι οποίες δημοσιεύονται κυρίως από τη βασιλική ομάδα συμβούλων για λογαριασμό τους. Το προσωπικό αυτό σχόλιο, το πρώτο που έγινε μέχρι στιγμής από τη δούκισσα, δεν περιορίστηκε μόνο στο Instagram, καθώς μοιράστηκε επίσης το ίδιο μήνυμα σε ένα retweet στην ανάρτηση της Raducanu στο Twitter.