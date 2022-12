Taylor Swift | Έτοιμη να δοκιμάσει τις δυνάμεις της στην έβδομη τέχνη με την πρώτη της ταινία μεγάλου μήκους

Η Taylor Swift σε ηλικία μόλις 32 ετών έχει ξεχωρίσει μεταξύ των καλλιτεχνών της γενιάς της για τις εκπληκτικές ερμηνείες στην αμερικανική μουσική σκηνή αλλά και διακρίσεις που λαμβάνει συνεχώς τόσο για το ταλέντο της, όσο και για την επιθυμία της να εργάζεται σκληρά με σκοπό το καλύτερο αποτέλεσμα.

Η διάσημη τραγουδίστρια και στιχουργός έπειτα από την κυκλοφορία του δέκατου άλμπουμ της "Midnights", έναν μήνα νωρίτερα, τα 10 κομμάτια του οποίου έχουν ήδη σκαρφαλώσει στην κορυφή του Billboard Hot 100, έρχεται να ανακοινώσει τον επόμενο μεγάλο επαγγελματικό της στόχο, αυτή την φορά όμως δοκιμάζοντας τις δυνάμεις της στην έβδομη τέχνη.

Όπως έγινε γνωστό από την αμερικανική εταιρεία παραγωγής Searchlight Pictures, η Swift ετοιμάζεται να κάνει ντεμπούτο στον κινηματογράφο, σκηνοθετώντας αλλά και υπογράφοντας το σενάριο την πρώτης της ταινίας μεγάλου μήκους. "Η Taylor είναι μια μοναδική καλλίτεχνις και δημιουργός. Είναι πραγματική μας χαρά και προνόμιο να συνεργαζόμαστε μαζί της καθώς ξεκινά αυτό το νέο και συναρπαστικό δημιουργικό ταξίδι" αναφέρουν σε επίσημη ανακοίνωσή τους οι πρόεδροι της εταιρίας παραγωγής David Greenbaum και Matthew Greenfield.

Δεν είναι, ωστόσο, αυτή η πρώτη φορά που η Taylor Swift θα ασχοληθεί με την σκηνοθεσία, αφού πριν από έναν χρόνο ασχολήθηκε με το σενάριο της ταινίας μικρού μήκους "All Too Well: The Short Film", για την οποία μάλιστα βραβεύτηκε στα MTV Video Music Awards, ενώ βρίσκεται ήδη μεταξύ των υποψηφιοτήτων για Oscar στην κατηγορία της.