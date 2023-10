Taylor Swift | Η εμφάνιση που θύμισε την πριγκίπισσα Diana

Το ταλέντο της Taylor Swift είναι μονάχα ένα από τα πράγματα που οι θαυμαστές της αγαπούν σε εκείνη. Η 33χρονη τραγουδίστρια αποτελεί σημείο αναφοράς και για τις στιλιστικές της επιλογές.

Λίγες ημέρες νωρίτερα έκανε μία εμφάνιση που θύμισε ένα διαχρονικό fashion icon. Η Taylor Swift απαθανατίστηκε στα Electric Lady Studios στη Νέα Υόρκη με ένα outfit που μας ήταν από τα αγαπημένα της πριγκίπισσας Diana.

Η εμφάνιση της Taylor Swift στη Νέα Υόρκη

H τραγουδίστρια επέλεξε ένα ovetsized t-shirt με την Shania Twain που έγραφε επάνω τον τίτλο του τραγουδιού Any Man of Mine. Το συνδύασε με μαύρο σορτσάκι και λευκά New Balance x Ganni sneakers. Ολοκλήρωσε το look της με πράσινες κάλτσες Free People και λευκό Still Here καπέλο τύπου μπέιζμπολ.

Getty Images

Το αγαπημένο outfit της Diana

Τα oversized μπλουζάκια σε συνδυασμό με σορτσάκι και sneakers ήταν από τα αγαπημένα φθινοπωρινά looks της πριγκίπισσας Diana. Ο φωτογραφικός φακός την είχε απαθανατίσει σε πολλές εξορμήσεις της ενώ αποτέλεσε πηγή έμπνευσης και για εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον πλανήτη.

Getty Images

Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που η Taylor Swift κάνει εμφάνιση που μας φέρνει στον νου την πριγκίπισσα της Ουαλίας. Κατά τη διάρκεια της προώθησης του Red στο Late Night με τον Seth Meyers το 2021, η τραγουδίστρια εμφανίστηκε με ένα David Koma φόρεμα. Το off-the-shoulder φόρεμα με τα μακριά μανίκια θύμισε το θρυλικό revenge dress της πριγκίπισσας Diana.