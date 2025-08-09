O πρίγκιπας Christian της Δανίας είναι ερωτευμένος | Αυτή είναι η σύντροφός του

Κι ενώ οι φήμες γύρω από την αστάθεια στον γάμο του βασιλιά Frederik και της βασίλισσας Mary της Δανίας, ανακυκλώνονται διαρκώς παρά τις απανωτές διαψεύσεις του ζευγαριού, ο Τύπος της χώρας βρήκε καινούργιo μέλος της οικογένειας για να στρέψει πάνω τα φώτα του: τα τελευταία 24ωρα όλοι ασχολούνται με τη φημολογούμενη σχέση του πρίγκιπα Christian, του μεγαλύτερου γιου του Frederik και της Mary, διαδόχου του θρόνου. Στη δημοσιότητα έρχονται στιγμιότυπα από κοινή εμφάνιση και στιγμές τρυφερότητας ανάμεσα στον Christian και την Emma Nygaard, και όλοι αναζητούν πληροφορίες για το νεαρό κορίτσι του έκλεψε την καρδιά του 19χρονου πρίγκιπα.

Η είδηση έγινε γνωστή με αφορμή μία φωτογραφία που η ίδια η Emma ανέβασε στο προφίλ της: στη φωτογραφία το ζευγάρι μοιράζεται ένα παθιασμένο φιλί. Η ανάρτηση "κατέβηκε" λίγο αργότερα, ωστόσο πολλά μάτια είχαν προλάβει να τη δουν - και να αποθηκεύσουν το στιγμιότυπο.

Ποια είναι η σύντροφος του Christian



Η Emma Nygaard Fritzen, 21 ετών, αποφοίτησε πέρσι από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ στην Αυστραλία. Λατρεύει να περνά μεγάλα χρονικά διαστήματα στην Αφρική – κυρίως στη Ναμίμπια και τη Νότια Αφρική –, προορισμοί που τυχαίνει να έχουν ιδιαίτερη σημασία και για τον πρίγκιπα Christian, ο οποίος είχε προσφέρει εργασία σε φάρμες της περιοχής στη διάρκεια του gap year του.

Η οικογένεια της Emma ανήκει στην αριστοκρατική τάξη. Ο πατέρας της είναι σημαντικός επιχειρηματίας και εταίρος στη McKinsey & Company, μία από τις πλέον ισχυρές εταιρείες στρατηγικών συμβουλών παγκοσμίως. Η καλή οικονομική κατάσταση και το κύρος της οικογένειάς της, εξασφάλισαν, από μικρή ηλικία, στην Emma πρόσβαση στη διεθνή εκπαίδευση και σε ένα προνομιούχο περιβάλλον.

Δείτε ΕΔΩ τις φωτογραφίες του ζευγαριού από τη δημόσια εμφάνισή τους σε μουσικό φεστιβάλ στη Δανία και ΕΔΩ τη φωτογραφία με το φιλί που είχε ανεβάσει η Emma Nygaard Fritzen στο προφίλ της

Η γνωριμία του ζευγαριού

Σύμφωνα με τον δανέζικο Τύπο, η γνωριμία της με τον Christian έγινε πριν από κάποιους μήνες μέσω κοινών φίλων, καθώς οι δυο τους κινούνται στους ίδιους κύκλους. Έκτοτε συναντήθηκαν αρκετές φορές, ενώ κάποια δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι η σχέση τους εξελίσσεται ταχύτατα και το ζευγάρι είναι πολύ ερωτευμένο και ενθουσιασμένο.

Το πόσο καιρό είναι μαζί παραμένει ασαφές, ενώ υπάρχουν φήμες που μιλούν για μια σχέση που μετρά ήδη έναν χρόνο. Η Emma, μάλιστα, ήταν καλεσμένη στα 18α γενέθλια της αδελφής του Christian, της πριγκίπισσας Isabella τον Απρίλιο και για κάποιους αυτό δείχνει ότι η σχέση είναι αρκετά σοβαρή.

Getty Images Ο πρίγκιπας Christian με τους γονείς του, βασιλιά Frederik και βασίλισσα Mary της Δανίας.



