Gossip Girl Reboot | Βρέθηκε η νέα Serena Van Der Woodsen;

Στις αρχές του 2000, το δημοφιλές teen drama Gossip Girl, που ακολουθούσε τις ζωές πλούσιων παιδιών του Λυκείου, έφερε στις οθόνες μας αρκετό δράμα, μυστικά και σεξ από το Upper East Side του Μανχάταν. Η ίδια ιστορία επιστρέφει ξανά με ένα νεότερο cast. Ετοιμαστείτε για το Gossip Girl 2.0.

Το remake, το οποίο υπογράφει ο Josh Safran, θα κυκλοφορήσει από το HBO Max και έχει ήδη ξεκινήσει η αναζήτηση των καινούργιων ηθοποιών που θα πλαισιώσουν τη σειρά. Το Variety αναφέρει ότι η ηθοποιός Emily Alyn Lind είναι ανάμεσα στα πρώτα επίσημα ονόματα του καστ. Η Lind, η οποία θα υποδυθεί έναν πρωταγωνιστικό χαρακτήρα που δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα, ασχολείται με την υποκριτική από το 2008 και είναι γνωστή για τους ρόλους της στο The Secret Life of Bees, J. Edgar, All My Children και Sacred Lies.

Η καινούργια εκδοχή του Gossip Girl θα ακολουθήσει μια νέα γενιά εφήβων στα ακριβά ιδιωτικά σχολεία της Νέας Υόρκης, αλλά οι χαρακτήρες τους θα αντιμετωπίσουν μια σειρά από προβλήματα με τα οποία η Serena Van Der Woodsen και ο Chuck Bass δεν είχαν βρεθεί αντιμέτωποι εκείνες τις μέρες. Η σειρά θα εστιάσει στην εξέλιξη των κοινωνικών μέσων και πώς αυτά επηρεάζουν τη Gen Χ. Η Lind είναι το δεύτερο όνομα που έχει επιβεβαιωθεί για τη σειρά. Τον Νοέμβριο, η Kristen Bell υπέγραψε για να βρεθεί ξανά στον ρόλο της αφηγήτριας του Gossip Girl.