Ο Luke Perry, η νοσταλγία και το coolness των 90s σε φωτογραφίες

Ο Luke Perry, ο Dylan από το Μπέβερλι Χιλς, έφυγε στις 4 Μαρτίου του 2019 χτυπημένος από οξύ εγκεφαλικό επεισόδιο. Ήταν μόλις 52 ετών. Κατά τη διάρκεια των 90s, ο Perry ήταν ο τύπος που προκαλούσε χτυποκάρδια (για να θυμηθούμε και την ελληνική μετάφραση της σειράς) στο γυναικείο πληθυσμό κάτω των 25 ενώ το στυλ του προσπαθούσαν να αντιγράψουν οι περισσότεροι πιτσιρικάδες της εποχής.

Μάλιστα, πέρα από την εξωτερική του εμφάνιση, κατάφερε να δώσει μία ερμηνεία με αρκετό βάθος στον χαρακτήρα του Dylan ΜcKay, κλέβοντας λίγη από τη γοητεία του James Dean, ξεφεύγοντας όσο μπορούσε από ένα σενάριο που δεν τον βοηθούσε καθόλου καθώς ήταν καθαρά επιφανειακό.

Τα τελευταία χρόνια, μετά από μία μακροχρόνια απουσία, είχε επανέλθει στο προσκήνιο συμμετέχοντας στην εφηβική σειρά Riverdale ενώ θα έπαιρνε μέρος και στη νέα ταινία του Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood αν δεν τον πρόδιδε η υγεία του. Εκείνο όμως που κανείς δεν μπορεί να στερήσει από τον Luke Perry είναι το γεγονός ότι θα αποτελεί για πάντα την επιτομή του coolness για τη δεκαετία που μεγάλωσαν οι σημερινοί τριαντάρηδες. Τα 90s.

