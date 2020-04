Ο Zac Efron θα συναντηθεί ξανά με το καστ του High School Musical

Ο Zac Efron θα συναντηθεί ξανά με το ορίτζιναλ καστ του High School Musical για το The Disney Family Singalong που θα προβληθεί στις 16 Απριλίου στο ABC. Αυτή η ξεχωριστή ενέργεια —που υπόσχεται εμφανίσεις από stars όπως Ariana Grande, Demi Lovato και Christina Aguilera— προσκαλέι celebrities και καλλιτέχνες να συντονιστούν από το σπίτι τους και να ερμηνεύσουν κλασικά τραγούδια Disney για όλους όσοι μένουν κλεισμένοι στα σπίτια τους εξαιτίας της πανδημίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Deadline, ο Kenny Ortega, σκηνοθέτης του High School Musical, κλήθηκε να συγκεντρώσει το ορίτζιναλ καστ του τηλεοπτικού show και ο Effron ήταν ο τελευταίος που κατόρθωσε να βρει. Όπως όλα δείχνουν ο ηθοποιός θα συμμετέχει στο reunion σε αυτή την ξεχωριστή βραδιά.

Ο Efron μαζί με τους Ashley Tisdale, Corbin Bleu και την πρώην σύντροφό του Vanessa Hudgens, θα ερμηνεύσουν διαδικτυακά μια εκδοχή του "We're All in This Together" για το κοινό που θα παρακολουθεί από το σπίτι. Αυτή θα είναι σίγουρα μια όμορφη έκπληξη για τους fans του High School Musical.