Η Scarlett Johansson είναι για πρώτη φορά υποψήφια για Όσκαρ

Για πρώτη φορά είναι υποψήφια για βραβείο Όσκαρ η Scarlett Johansson, όμως το πιο εντυπωσιακό είναι ότι η ηθοποιός είναι υποψήφια για δύο αγαλματίδια. Το όνομά της βρίσκεται σε δύο κατηγορίες: Α' Γυναικείου Ρόλου για το Marriage Story και Β' Γυναικείου Ρόλου για το JoJo Rabbit.

Μαζί με την Scarlett Johansson, για το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου είναι επίσης υποψήφιες η Renee Zellweger για το Judy, η Charlize Theron για το Bombshell, η Saoirse Ronan για το Little Women και η Cynthia Ervio για το Harriet.

Στην κατηγορία Β' Γυναικείου Ρόλου, η ηθοποιός θα αναμετρηθεί με τις Laura Dern για το Marriage Story, Margot Robbie για το Bombshell, Florence Pugh για το Little Women και Kathy Bates για το Richard Jewell.

Ο Joker έλαβε τον εντυπωσιακό αριθμό των 11 υποψηφιοτήτων, μεταξύ των οποίων Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Α' Ανδρικού Ρόλου για τον Joaquin Phoenix. Υποψήφιοι για Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου είναι επίσης ο Adam Driver με την ταινία Marriage Story, ο Leonardo DiCaprio με το Once Upon a Time... in Hollywood, ο Antonio Banderas για το Pain and Glory και ο Jonathan Pryce για το The Two Popes.