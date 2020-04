Ο Timothée Chalamet﻿ και η Lily-Rose Depp χώρισαν

Κάποια θλιβερά νέα για όσους ήδη αισθάνονται μοναχικοί στην καραντίνα. Το Us Weekly αναφέρει ότι ο Timothée Chalamet και η Lily-Rose Depp έληξαν τη σχέση τους μετά από περίπου έναν χρόνο.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Chalamet και η Depp δεν είναι πλέον μαζί, αφού στο τρέχον τεύχος μεγάλου γυναικείου περιοδικού, ο πρωταγωνιστής του Little Women περιγράφεται πλέον ως single.

Η Depp, κόρη του Johnny Depp και της Vanessa Paradis, γνώρισε τον Chalamet ενώ γύριζαν την ταινία του Netflix, The King. Οι φήμες για μια επικείμενη σχέση ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2018, όταν το ζευγάρι εντοπίστηκε να πίνει καφέ στη Νέα Υόρκη και να κάνει βόλτα στο Central Park.



Η Depp και ο Chalamet έδειχναν πολύ αγαπημένοι όταν περπάτησαν μαζί στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας τον Σεπτέμβριο του 2019.

Πρόσφατα, επιβεβαιώθηκε ότι ο Timothée Chalamet και ο Armie Hammer θα επιστρέψουν στο σίκουελ της ταινίας Call Me By Your Name, αναβιώνοντας τους ρόλους των Elio και Oliver. Ο Luca Guadagnino επιστρέφει με τη σειρά του για να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το μυθιστόρημα του André Aciman, Find Me, που θα αποτελέσει τη συνέχεια της πρώτης ταινίας. Σε μια συνέντευξη με τη República, ο Guadagnino αποκάλυψε τα νέα, λέγοντας: "Φυσικά, είναι μεγάλη χαρά να δουλεύω με τους Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stuhlbarg (ο οποίος υποδύεται τον πατέρα του Elio, Samuel), Esther Garrel (Marzia) και τους άλλους ηθοποιούς - θα είναι όλοι στη νέα ταινία”.