Πρίγκιπας Κάρολος | Η μυστική συνεισφορά του στο γάμο του πρίγκιπα William και της Kate Middleton

O πρίγκιπας Κάρολος βοήθησε τον πρίγκιπα William και την Kate Middleton την ημέρα του γάμου τους με έναν πραγματικά απρόσμενο τρόπο.

Μιλώντας στον Alan Titchmarsh στο Classic FM είπε: "Μού αρέσει να προσπαθώ να οργανώνω τη μουσική για ορισμένες περιπτώσεις... ειδικά για γάμους. Ξέρω ότι ο μεγαλύτερος γιος μου είχε κατανόηση και ήταν πολύ χαρούμενος που πρότεινα μερικά τραγούδια για το γάμο τους. Είναι πολύ ευχάριστο να έχει κανείς ορχήστρα για αυτές τις σπουδαίες στιγμές και γιατί να μην προτείνω ορισμένα κομμάτια πού και πού; Τέλος πάντων... μου αρέσει".

Σύμφωνα με το People, οι προσκεκλημένοι κατέφθασαν στο Westminster Abbey για το γάμο του William και της Kate υπό τη μελωδία της μουσικής του Johann Sebastian Bach, του Edward Elgar και του Sir Peter Maxwell Davies.

Ο δούκας του Cambridge επέλεξε τα τραγούδια "Farewell to Stromness," "Touch Her Soft Lips and Part," και"Romance for String Orchestra Op. 11" ως μια γλυκιά ανάφορά στον Κάρολο και τη σύζυγό του, Camilla, που έπαιξαν τα ίδια τραγούδια στο γάμο τους πριν από έξι χρόνια.

Ο Κάρολος μίλησε επίσης για την αγάπη του προς την κλασική μουσική. "Η γιαγιά μου συνήθιζε να παίζει λίγη μουσική, οπότε άκουγα κάτι εκεί. Αλλά υποψιάζομαι πως η πρώτη φορά που συνειδητοποίησα πόσο πολύ μου αρέσει ήταν όταν η γιαγιά μου, η βασίλισσα Ελισάβετ, με πήγε στο Covent Garden σε ηλικία 7 ετών, πιστεύω. Θα πρέπει να ήταν το 1956 για μια παράσταση του μπαλέτου Bolshoi. Ήταν η πρώτη επίσκεψή τους στη Μεγάλη Βρετανία και δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσω αυτήν την ιδιαίτερη στιγμή", είπε.