10 transgender μοντέλα που αλλάζουν τα δεδομένα εντός και εκτός πασαρέλας

Τα transgender μοντέλα, έχουν μια μακρά και απογοητευτική ιστορία στη βιομηχανία της μόδας. Για παράδειγμα, τη δεκαετία του '60, η April Ashley, ήταν ένα δημοφιλές και επιτυχημένο μοντέλο εσωρούχων μέχρι τη στιγμή που μια βρετανική εφημερίδα αποκάλυψε ότι ήταν τρανσέξουαλ οπότε και η καριέρα της σταμάτησε βίαια.

Πίσω στο σήμερα, και η μόδα αρχίζει να είναι πιο "ανοιχτή" και να αποδέχεται την αυτονόητη ιδέα ότι η ομορφιά έρχεται σε όλα τα σχήματα και μεγέθη - ανεξάρτητα από το φύλο. Το 2019, τεράστια brands όπως Victoria's Secret και Chanel έχρησαν transgender μοντέλα ως βασικά πρόσωπά τους," ηχηρή" απόδειξη ότι τα δεδομένα αλλάζουν πραγματικά, έστω και αργά.

Το γεγονός όμως πως επανεξετάστηκε το θέμα της "διαφορετικότητας" δεν θα πρέπει να πιστώνεται στα brands αλλά στην επιμονή και τον αγώνα των ατόμων που ήταν στο περιθώριο και που πάλεψαν σκληρά παρά τις συνεχείς διακρίσεις και την έλλειψη αποδοχής. Και ευτυχώς το έκαναν διότι τώρα αποτελούν μεγάλες δυνάμεις στο χώρο της μόδας εμπνέοντας εκατομμύρια κόσμο απ' όποιο diverse group κι αν προέρχονται.

Στον σύγχρονο ορισμό της ομορφιάς, δεν θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες, όρια, περιορισμοί και ταμπέλες. Προς τιμήν του Athens Pride Week 2020, γιορτάζουμε τις (καθόλου αυτονόητες) κατακτήσεις δέκα transgender μοντέλων που διαγράφουν μία εξαιρετική πορεία στο χώρο του modeling.

Ακολουθούν δέκα κορυφαία transgender μοντέλα με "ηχηρή" παρουσία εντός και εκτός πασαρέλας

Hunter Schafer , 21

Η καριέρα της ξεκίνησε όταν ήταν 18 ετών. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, περπάτησε για λογαριασμό των οίκων Dior, Helmut Lang και Miu Miu. Συζητήθηκε ακόμα περισσότερο μέσα από τη συμμετοχή της στην επιτυχημένη σειρά "Euphoria" του HBO.

Ανάμεσα σε σημαντικές συνεργασίες της μπορεί να υπερηφανεύεται για το γεγονός πως είναι το πρώτο transgender μοντέλο που πόζαρε στις σελίδες του Sports Illustrated. Πρόκειται για ακόμα μία μεγάλη στιγμή στην καριέρα της μετά την καμπάνια της Victoria’s Secret το 2019.

Το 2015, ξεκίνησε την καριέρα του στο modeling και γρήγορα έγινε ένα από τα κορυφαία γυναικεία μοντέλα της βιομηχανίας δουλεύοντας με τους Marc Jacobs, Versace, Prada και Chanel. Το 2019, ανακοινώθηκε ότι ο Westling προχώρησε σε επαναπροσδιορισμό φύλου.

Ξεκίνησε την καριέρα της στο modeling σε ανδρικά και γυναικεία ρούχα. Το 2011 ήταν 18η στα Top 50 Μοντέλα Άνδρες από το model.com, και τον ίδιο χρόνο βγήκε 98η στις 100 πιο σέξι γυναίκες του περιοδικού FHM. Το 2014 έκανε επέμβαση επαναπροσδιορισμού φύλου. Ανάμεσα στις σημαντικές συνεργασίες της είναι με τους Make Up For Ever, Jean-Paul Gaultier, Marc Jacobs, Dossier Journal.

Leyna Bloom, 30

Η καριέρα της ως μοντέλο, ξεκίνησε από την αρχή ως transgender. Από τότε, έχει κοσμήσει εξώφυλλα με έμφαση στις γυναίκες trans ενώ έχει περπατήσει και σε Εβδομάδες Μόδας.



Ο 21χρονος έγινε γνωστός το 2017 όταν γνωστοποίησε τη μετάβαση του φύλου του, την κώφωση και άλλες πτυχές της προσωπικής του ζωής στο YouTube. Ακολούθησε το συμβόλαιό του με το IMG Models.

Η καριέρα του ξεκίνησε όταν δημοσίευσε φωτογραφίες του στο Instagram, φορώντας εσώρουχα Calvin Klein. Το fashion βιογραφικό του περιλαμβάνει, ανάμεσα σε άλλα, και καμπάνια της Diesel.

Η μούσα του Riccardo Tisci ξεκίνησε να εργάζεται ως μοντέλο πολύ πριν κάνει επαναπροσδιορισμό το 2012. Τον Φεβρουάριο του 2015 μπήκε στη λίστα Forbes με τις 12 γυναίκες που άλλαξαν την ιταλική μόδα. Μεταξύ άλλων, έχει συνεργαστεί με τους Givenchy, Redken και Alexandre Herchcovitch.

Το 2015, ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière, ανακάλυψε την Teddy Quinlivan και η καριέρα της εκτοξεύτηκε. Σημαντικές συνεργασίες της είναι αυτές με τους Diane Von Furstenberg και Jeremy Scott.





Το μοντέλο έκανε τα πρώτα της βήματα στις πασαρέλες στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης την Άνοιξη του 2015. Έχει σπουδάσει θέατρο στο Πανεπιστήμιο Columbia και έχει λάβει μέρος και στο video clip των "The Drums", "There Is Nothing Left”. Η Nef έχει συνεργαστεί με τους Frische Magazine, Adam Selman, Vejas, και Eckhaus Latta.