Emmys 2020 | Πώς τίμησαν οι celebrities την Breonna Taylor και το Black Lives Matter

Τα φετινά βραβεία Emmys ήταν virtual που σημαίνει ότι δεν υπήρχε σκηνή, δεν υπήρχε κοινό, δεν υπήρχε κόκκινο χαλί. Υπήρχε μόνο ο κεντρικός παρουσιαστής (Jimmy Kimmel) στο στούντιο και οι υποψήφιοι σε σύνδεση από τα σπίτια τους.

Αυτό το καινούργιο φορμάτ έδωσε σε πολλούς σταρ την ευκαιρία να είναι και λίγο πιο χαλαροί με το στιλ τoυς. Αυτό που εκμεταλλεύτηκαν, σε πολλές περιπτώσεις, για να υπενθυμίσουν στο κοινό ότι το Black Live Matter παραμένει ζωντανό και ότι απαιτούν να αποδοθεί δικαιοσύνη για τη δολοφονία της Breonna Taylor. Η Regina King παρέλαβε το βραβείο της φορώντας κάτω από το κοστούμι της ένα t-shirt με το slogan "Justice for Breonna" και το πρόσωπο της αδικοχαμένης Αφροαμερικανίδας, ενώ η επίσης νικήτρια βραβείου Uzo Aduba εμφανίστηκε μ' ένα t-shirt με το όνομα Breonna Taylor γραμμένο με χρυσά γράμματα πάνω του.

Από την άλλη, ο υποψήφιος Sterling K. Brown, που παίζει "This Is Us”, φόρεσε ένα t-shirt με το σύμβολο του Black Lives Matter κάτω από το κοστούμι του, ενώ η πρωταγωνίστρια του "Ozark" Laura Linney επέλεξε να φορέσει ένα κοστούμι Christian Siriano καλυμμένο με τη λέξη "Vote.”

Δεν ήταν, όμως, μόνο η μόδα που τέθηκε στην υπηρεσία των μηνυμάτων, αλλά και η ομορφιά με την ηθοποιό Yvonne Orji να εμφανίζεται με την αριστερή πλευρά των μαλλιών της ξυρισμένη στο σύμβολο του Black Lives Matter.

Οι δημοπρασίες

Κάποιοι σταρ άδραξαν την ευκαιρία για κάτι ακόμα περισσότερο, να συγκεντρώσουν χρήματα για κοινοφελείς σκοπούς. Η Sandra Oh, υποψήφια για τη σειρά "Killing Eve", προσφέρει σε δημοπρασία το look της, ένα λιλά bomber jacket στο οποίο είναι κεντημένο πάνω το σλόγκαν "Οι μαύρες ζωές είναι πολύτιμες" στα Κορεατικά, ενώ το συνοδεύει και η ασορτί μάσκα προστασίας με το ίδιο μήνυμα. Το jacket δημιουργήθηκε σε συνεργασία της Oh με τη στιλίστριά της Elizabeth Saltzman και μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις θα διατεθεί για τις καμπάνιες Campaign Zero για το τέλος της αστυνομικής βίας και Black Girls Code που στηρίζει κορίτσια της Αφροαμερικανικής κοινότητας.

Τέλος, οι σταρ Kerry Washington, Tracee Ellis Ross, Issa Rae, Rachel Brosnahan και άλλες θα δωρίσουν τα Emmys looks τους στο RAD για δημοπρασία τα έσοδα από την οποία θα στηρίξουν τη πρωτοβουλία When We All Vote που έχει βάλει σκοπό να πείσει τους Aμερικανούς να πάνε να ψηφίσουν.