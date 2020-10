Ο πρίγκιπας William έγραψε τον πρόλογο σε βιβλίο μαγειρικής ενός οργανισμού που στηρίζει άστεγους

Ο πρίγκιπας William, εγγονός της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ του Ηνωμένου Βασιλείου έγραψε τον πρόλογο σε ένα βιβλίο μαγειρικής με τίτλο "A Taste of Home".

Το βιβλίο εκδόθηκε από τον οργανισμό "The Passage" με αφορμή τα 40 του χρόνια. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο του Ηνωμένου Βασιλείου για άστεγους και άτομα με στεγαστική επισφάλεια το οποίο έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για τον πρίγκιπα William. Το 1993 το είχε επισκεφθεί για πρώτη φoρά μαζί με τη μητέρα του, πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Στον πρόλογο του βιβλίου ο 38χρονος αναφέρεται στην επίσκεψή του στην κουζίνα του "The Passage" το 2019, όταν βοήθησε στην προετοιμασία και το σερβίρισμα του πιάτου σπαγγέτι μπολονέζ. Ήταν η ίδια μέρα που ορίστηκε βασιλικός προστάτης της οργάνωσης.

"Οι επισκέψεις που έκανα ως παιδί σε αυτό το μέρος μου άφησαν μια βαθιά και σταθερή εντύπωση - για το πόσο σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι όλοι στην κοινωνία μας, ειδικά οι φτωχότεροι, αντιμετωπίζονται με σεβασμό, αξιοπρέπεια και καλοσύνη και τους παρέχονται οι ευκαιρίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους στη ζωή" ανέφερε σε δήλωσή του εκείνη την εποχή.

Η συμβολή του William στο βιβλίο θυμίζει το πρώτο μεγάλο project της Meghan Markle ως μέλος της βασιλικής οικογένειας. Το 2018, έκανε πρωτοσέλιδα για τη συνεργασία με τη Hubb Community Kitchen για τη δημιουργία βιβλίου μαγειρικής με τίτλο "Together" τα έσοδα από το οποίο δόθηκαν για φιλανθρωπικό σκοπό.

Τα κέρδη από το "Taste of Home" θα στηρίξουν τους άστεγους στο Ηνωμένο Βασίλειο όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. "Είμαι ο πρώτος που παραδέχομαι ότι δεν είμαι εξαιρετικός σεφ. Την τελευταία φορά που μου επέτρεψαν να μπω στις κουζίνες του The Passage με κρατούσαν πολύ λογικά στο ρόλο του sous-chef. Σε εκείνη την περίπτωση "έφτιαξα" ένα σπαγγέτι μπολονέζ (συνταγή στη σελίδα 101). Το πιάτο μύριζε καταπληκτικά - πιθανώς επειδή δεν το μαγείρεψα. Αλλά αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο ήταν πως το να μοιράζονται ένα ζεστό γεύμα στην κουζίνα του "The Passage" κάνει τους ανθρώπους που ζουν άστεγοι να αισθάνονται σαν στο σπίτι τους.

Είναι πολύτιμο να έχετε ένα μέρος, το οποίο αποκαλείτε σπίτι. Όλοι μας αισθανθήκαμε την πίεση να μείνουμε στα σπίτια μας κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού λόγω της πανδημίας της COVID-19. Αλλά για όσους δεν έχουν ένα μέρος να αποκαλούν σπίτι, η πανδημία ήταν ακόμη πιο τρομακτική" αναφέρει στον πρόλογο ο δούκας του Cambridge.

Σημειώνει ακόμη ότι στο αποκορύφωμα της κρίσης, ο οργανισμός δημιούργησε ένα κινητό Food Hub, που πρόσφερε ζεστά, θρεπτικά γεύματα καθημερινά για πάνω από 300 άτομα.

