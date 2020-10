Η δεύτερη συλλογή της Beyoncé θα κυκλοφορήσει πολύ σύντομα

Το Instagram σύντομα θα γεμίσει με Ivy Park κομμάτια. Σχεδόν ένα χρόνο μετά την επανέναρξη του athleisure brand της, η Beyoncé αποκάλυψε ότι θα κυκλοφορήσει μια δεύτερη συλλογή στις 30 Οκτωβρίου. "This is my park" έγραψε η pop star και επιχειρηματίας, κάνοντας μια συνοπτική δήλωση για τα νέα στον λογαριασμό της.

Αν και δεν υπάρχουν ακόμη λεπτομέρειες σχετικά με το τι μπορεί να προσφέρει η δεύτερη συλλογή, η προηγούμενη αποτελείται από λειτουργικά αθλητικά είδη που προορίζονται για προπονήσεις και κομψά athleisure. Η σειρά περιελάμβανε επίσης sneakers και αξεσουάρ, με τις τιμές από να κυμαίνονται από 25 $ έως 170 $.

Η Beyoncé λάνσαρε για πρώτη φορά το Ivy Park σε συνεργασία με το Topshop το 2014, ωστόσο, το 2018 το brand της χωρίστηκε από την αλυσίδα και η ίδια απέκτησε την αποκλειστική κυριότητα, μετά από ισχυρισμούς για σεξουαλική και φυλετική κακοποίηση κατά του προέδρου Philip Green. Λίγο αργότερα, ανακοίνωσε μια συνεργασία με την Adidas και τον νέο της ρόλο ως δημιουργική συνεργάτης. "Αυτή είναι η συνεργασία μιας ζωής για μένα" είχε είπε εκείνη την εποχή. "Η Adidas είχε τεράστια επιτυχία στην προώθηση των δημιουργικών ορίων. Μοιραζόμαστε μια φιλοσοφία που θέτει τη δημιουργικότητα, την ανάπτυξη και την κοινωνική ευθύνη στην πρώτη γραμμή της επιχείρησης".