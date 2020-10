Η Kate Middleton φόρεσε το πιο κομψό Alexander McQueen παλτό

Χθες, η Kate και ο πρίγκιπας William επισκέφθηκαν το σταθμό Waterloo του Λονδίνου, έναν από τους χώρους της έκθεσης φωτογραφίας "Hold Still", την οποία επιμελήθηκε η ίδια η δούκισσα, έχοντας επιλέξει τις τελικές εικόνες τον Σεπτέμβριο.

Για την επίσκεψη, η δούκισσα του Cambridge επέλεξε να φορέσει ένα κόκκινο μάλλινο παλτό του οίκου Alexander McQueen, το οποίο συνδύασε με μια λευκή μπλούζα και μια μαύρη midi φούστα. Το σύνολό της ολοκληρώθηκε με μαύρες μυτερές γόβες και ασορτί δερμάτινη τσάντα. Κατά την άφιξή της, η δούκισσα φορούσε την αγαπημένη της μάσκα προσώπου με λουλούδια.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη εμφάνιση της δούκισσας με McQueen. Πριν από λίγες μέρες, η Kate φόρεσε ένα κομψό μαύρο κοστούμι Alexander McQueen για να ανακοινώσει τον ρόλο της στην εικονική τελετή του διαγωνισμού Wildlife Photographer of the Year. To όνομα της Kate έχει συνδεθεί με το διάσημο οίκο ήδη από τον βασιλικό γάμο με τον πρίγκιπα William το 2011, όπου φορούσε μια custom δημιουργία από την επικεφαλής σχεδιαστή του brand, Sarah Burton.