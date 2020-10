Η επιστροφή της Sophia Loren στη μικρή οθόνη

Η θρυλική ηθοποιός επιστρέφει στη μικρή οθόνη με την ταινία The Life Ahead, τον πρώτο της ρόλο μετά από περίπου μια δεκαετία απουσίας. Βασισμένη στο μυθιστόρημα του Romain Gary, The Life Before Us, στην ταινία πρωταγωνιστεί η Loren στον ρόλο της Madame Rosa, μιας ηλικιωμένης που επέζησε από το Ολοκαύτωμα και η οποία φιλοξενεί ένα ορφανό αγόρι από την Σενεγάλη, τον Mobo (Ibrahima Gueye). Οι δυο τους δημιουργούν μια ανορθόδοξη φιλία και δένονται μέσα από το παρελθόν τους.

Ο γιος της Loren, ο Edoardo Ponti, σκηνοθετεί την ιταλόφωνη ταινία. "Μου αρέσει πολύ να δουλεύω με τον γιο μου γιατί γνωρίζουμε καλά ο ένας τον άλλον”, είπε η ηθοποιός στο Entairtenment Weekly. "Μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο με σκηνοθετεί”.

Η Sophia Loren, τώρα 86 ετών, έχει μείνει στην ιστορία για τους ρόλους της στις ταινίες Two Women (1960), Marriage Italian Style (1964), και Arabesque (1966). Κέρδισε Oscar για το Two Women, ενώ η Ακαδημία Κινηματογράφου την τίμησε ξανά 30 χρόνια αργότερα. Πριν το The Life Ahead, η ηθοποιός εμφανίστηκε τελευταία φορά στην ιταλική ταινία My House Is Full of Mirrors το 2010.

Η Loren δεν είχε σχεδιάσει να βρίσκεται εκτός οθόνης για μια δεκαετία. "Απλά συνέβη”, είπε στο EW. "Ήθελα να κάνω κάτι που να αποτελεί έμπνευση και πρόκληση. Δεν υπήρχαν ταινίες που ήθελα να κάνω εκείνη τη στιγμή”.

Παρά το γεγονός πως επέστρεψε, το ταξίδι της αυτογνωσίας συνεχίζεται για την ηθοποιό. "Η αναζήτηση για κάτι αυθεντικό, να δημιουργείς στιγμές που είναι αληθινές, δεν σταματά ποτέ, ούτε καν στα 86”, είπε στο Vanity Fair μιλώντας για την ταινία. "Σε οποιαδήποτε ηλικία, υπάρχει πάντα ένα επίπεδο του εαυτού μας που δεν έχουμε ανακαλύψει. Σε αυτή την ταινία, ήταν το να αγκαλιάσω τη διαφορετική ενέργεια που μου έδινε ο κάθε νέος και συναρπαστικός ηθοποιός. Ήταν υπέροχο”.