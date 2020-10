Ο νέος ρόλος της Daisy Edgar-Jones

Η Daisy Edgar-Jones πήρε έναν νέο πρωταγωνιστικό ρόλο στην κινηματογραφική μεταφορά του Where the Crawdads Sing. Η ηθοποιός, που κέρδισε ιδιαίτερη αναγνώριση μέσα από τη συμμετοχή της στη σειρά Normal People, θα υποδυθεί την Kya.

Το μυθιστόρημα, που εξελίσσεται στη Βόρεια Καρολίνα, διηγείται δύο ιστορίες: η πρώτη είναι της Kya (Edgar-Jones) που εγκαταλείπεται από την οικογένειά της και μένει μόνη με τον καταχρηστικό πατέρα της. Η δεύτερη ακολουθεί την πρωταγωνίστρια, που ούσα πλέον επιτυχημένη συγγραφέας, κατηγορείται για τη δολοφονία του πρώην συντρόφου της Chase Andrews, ο οποίος στο παρελθόν προσπάθησε να τη βιάσει.

Το Where the Crawdads Sing γράφτηκε από τη Delia Owens και βρέθηκε στην κορυφή της λίστας των best-seller των New York Times για 32 εβδομάδες το 2019 και το 2020, πουλώντας περίπου 8-9 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Οι Reese Witherspoon και Lauren Neustadter εκτελούν χρέη παραγωγών μέσω της εταιρείας τους Hello Sunshine, για τη Sony Pictures, σύμφωνα με το The Hollywood Reporter. Μιλώντας σε παλιότερη συνέντευξη για το βιβλίο, η Witherspoon είπε: "Υπάρχουν τόσα πολλά για την ιστορία της: ρομαντισμός, μυστήριο και δολοφονία ... και λαμβάνει χώρα στο συναρπαστικό σκηνικό του Νότου. Δεν ήθελα να τελειώσει αυτή η ιστορία!"