Η Irina Shayk υιοθέτησε ένα από τα μεγαλύτερα fashion trends της σεζόν

Το supermodel φωτογραφήθηκε στο West Village επιδεικνύοντας για μία ακόμα φορά το κομψό στιλ της.

Η Shayk φορούσε ένα corset top του brand Are You Am I., ανοιχτόχρωμο baggy τζιν με σταυρούς του brand Chrome Hearts και high knee αρβύλες της σχεδιάστριας Magda Butrym. Το σύνολό της ολοκληρώθηκε με μια zebra print τσάντα και ένα μακρύ μαύρο δερμάτινο παλτό του brand Nanushka. Οι δερμάτινες δημιουργίες, από παλτό μέχρι φορέματα και tops θεωρούνται μία από τις μεγαλύτερες τάσεις της σεζόν, που αξίζει σίγουρα να υιοθετήσετε μετά το τέλος της καραντίνας.

Το συγκεκριμένο outfit δεν θυμίζει σε τίποτα τις τελευταίες super casual εμφανίσεις της. Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα φωτογραφήθηκε φορώντας μια γκρι βελούδινη φόρμα του brand SKIMS, ενώ χθες ανέβασε μια selfie της στο Instagram στην οποία φορά ένα στενό crop top, high rise shorts και το απόλυτο σύμβολο της άνεσης, μποτάκια UGG.