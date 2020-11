Η Chloë Sevigny για το "We Are Who We Are", τη νέα μίνι σειρά του Luca Guadagnino

Η πρώτη έφοδος του Luca Guadagnino στο τοπίο των τηλεοπτικών σειρών, η σειρά οκτώ επεισοδίων "We Are Who We Are", είναι μια ιστορία ενηλικίωσης μιας ομάδας εφήβων που τα βγάζουν πέρα με μια αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιταλία. Παρακολουθούμε αυτούς τους εφήβους να κινούνται ανάμεσα στις πολυπλοκότητες που συνοδεύουν την ταυτότητα, τη σεξουαλικότητα και τη θυελλώδη δυναμική των οικογενειακών σχέσεων.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ για την υπόθεση, διοικητής της βάσης είναι η Σάρα Ουίλσον την οποία υποδύεται η Chloë Sevigny (όλως τυχαίως, είχε κάνει επίσης το ντεμπούτο στην ταινία του 1995 "Kids" του Larry Clark). H ηθοποιός και εμβληματική φιγούρα του στυλ μίλησε – μέσω Facetime, από το διαμέρισμά της στο Μανχάταν όπου είναι "έγκλειστη" μαζί με τον σύντροφό της, τον γκαλερίστα Sinisa Mackovic και τον γιο τους, Vanja – στο Dazed για την εμπειρία της στη σειρά και για τη μητρότητα (στα γυρίσματα, ήταν έγκυος).

Δήλωσε ότι αυτό που την ενθουσίαζε περισσότερο στην προοπτική να συμμετάσχει στη σειρά ήταν ότι προσέβλεπε "να είναι γύρω από τον Luca, να παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει και να μαθαίνει από αυτόν". "Και ήμουν στ' αλήθεια ενθουσιασμένη με τον Jack (τον ηθοποιό Jack Dylan Grazer, ο οποίος υποδύεται τον 16χρονο Φρέιζερ), επειδή είχα δει πριν κάποιες από τις ερμηνείες του και είναι ένα τόσο νέο ταλέντο. Έχει τόση ενέργεια και το επίπεδο επαγγελματισμού του πραγματικά βοήθησε τα άλλα παιδιά" πρόσθεσε.

Για τον Guadagnino είπε ότι είναι "σαν ρομαντικός, ένας προβοκάτορας. Έχει αυτή την πραγματικά αιχμηρή αίσθηση του χιούμορ και του αρέσει τόσο πολύ το φλερτ – όλα τα πράγματα που προτιμώ. Αν μπορούσα, θα τον παντρευόμουν. Είναι τέτοιος γόης που δεν παραξενεύει κανέναν το ότι είναι τόσο επιτυχημένος. Το μόνο που θέλεις να κάνεις είναι να "λιάζεσαι" υπό την ενέργειά του και να είσαι γύρω του όσο το δυνατόν περισσότερο".

Στα γυρίσματα, το συνεργείο δεν ήξερε ότι η Sevigny ήταν έγκυος. "Αλλά προς το τέλος, έπρεπε να κάνω ένα γύρισμα γυμνή. Εκείνη τη στιγμή ήταν προφανές ότι ήμουν έγκυος, άρα έπρεπε να το πω στον Luca και να προσπαθήσει να βρει τρόπο πώς να κάνει το γύρισμα..." Τόνισε ότι από το ξεκίνημα της πανδημίας η προσέγγισή της στη μόδα έχει αλλάξει. "Με γοητεύει συχνά η ιστορία ενός εμπορικού σήματος που πουλάει και τώρα μου φαίνονται όλα λίγο αδιάφορα και πιο υπερβολικά. Άρα, πιστεύω ότι αλλάζει ο τρόπος που κοιτάζω τα πράγματα και ότι αλλάζει αυτό που νιώθω ότι μου αρέσει ή ότι χρειάζομαι. Εννοώ ότι εξακολουθώ να θέλω να δείχνω όμορφη. Επίσης έχω να χειριστώ ένα διαφορετικό σώμα από αυτό που είχα. Αλλά ναι, νομίζω ότι η επιθυμία μου για κάθε είδους υλικά αγαθά μειώνεται" εξήγησε.

