Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser της νέας σειράς του Luca Guadagnino με πρωταγωνίστρια την Chloë Sevigny

Πέρυσι, ανακοινώθηκε μια νέα τηλεοπτική σειρά που γράφτηκε και σκηνοθετήθηκε από τον Luca Guadagnino, με τίτλο We Are Who We Are και με πρωταγωνιστές την Chloë Sevigny και τον Kid Cudi. Τώρα, δίνεται μια πρώτη εικόνα της σειράς του σκηνοθέτη του Suspiria, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στα HBO και HBO Max τον Σεπτέμβριο.

Το σύντομο teaser μεταφέρει τον θεατή σε μια παραλία για να δείξει δύο έφηβους (που υποδύονται οι Jack Dylan Grazer και Jordan Kristine Seamon, αντίστοιχα) οι οποίοι ζουν σε μια στρατιωτική βάση των ΗΠΑ στην Ιταλία. Στη σειρά, ο Guadagnino θα επιστρέψει στο γραφικό ιταλικό τοπίο που είχε εξερευνήσει προηγουμένως στο Call Me By Your Name και A Bigger Splash.

Εκτός από τους Chloë Sevigny ή Kid Cudi (κανένας από τους δύο δεν εμφανίζεται στο teaser) στο We Are Who We Are θα πρωταγωνιστήσουν οι Tom Mercier, Ben Taylor, Alice Braga, Francesca Scorsese και πολλοί άλλοι. Η ανακοίνωση της σειράς είχε γίνει εξ ολοκλήρου με μια σειρά από φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στο Instagram τον Ιούλιο του '19.

Καθ 'όλη τη διάρκεια του 2020, μια πληθώρα ανακοινώσεων σχετικά με άλλα προσεχή έργα του Guadagnino έδωσαν μια ευχάριστη νότα στα τρέχοντα γεγονότα εν μέσω της πανδημίας. Τον Απρίλιο, επιβεβαιώθηκε ότι ο Timothée Chalamet και ο Armie Hammer θα συμπρωταγωνιστήσουν στη συνέχεια του CMBYN ενώ τον Μάιο, ανακοινώθηκε ότι ο Guadagnino θα σκηνοθετήσει ένα remake του Scarface γραμμένο από τους αδελφούς Coen.