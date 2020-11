Η Glenn Close λέει ότι το Όσκαρ της Gwyneth Paltrow της είχε προκαλέσει σύγχυση

Σε μια συνέντευξη για την προώθηση της νέας της ταινίας στο Netflix, Hillbilly Eleg, η βετεράνος ηθοποιός Glenn Close αποκάλυψε ότι η νίκη της Gwyneth Paltrow το 1999, για το Ερωτευμένος Σαίξπηρ, της προκάλεσε σύγχυση. Η Close, η οποία κατέχει σήμερα το ρεκόρ στην ιστορία των Όσκαρ, ως η ηθοποιός με τις περισσότερες υποψηφιότητες αλλά χωρίς νίκη, δεν βρισκόταν απέναντι από την Paltrow εκείνη τη χρονιά, αλλά παρόλα αυτά μοιράστηκε τις σκέψεις της για την τελετή και τον τρόπο με τον οποίο οι βραβεύσεις μπορεί να δημιουργούν σύγχυση.

"Λοιπόν, προτάθηκα για την πρώτη μου ταινία που ήταν το The World According To Garp, είπε, αναφερόμενη στην ταινία του 1983 που πρωταγωνίστησε με τον Robin Williams.

"Πιστεύω ειλικρινά ότι το να σε προτείνουν οι συναδέλφοί σου είναι ό,τι καλύτερο. Και τότε, δεν κατάλαβα ποτέ πώς θα μπορούσες να συγκρίνεις με ειλικρίνεια τις ταινίες, το ξέρεις;" είπε. "Θυμάμαι τη χρονιά που κέρδισε η Gwyneth Paltrow την απίστευτη ηθοποιό που ήταν στο Central Station και σκέφτηκα," Τι; " Δεν έχει νόημα". "Νομίζω λοιπόν ότι το ποιος κερδίζει έχει να κάνει με το πώς έχουν γίνει τα πράγματα, ξέρετε. Δημοσιότητα, πόσα χρήματα έχουν, για να τα θέσουμε μπροστά στα μάτια όλων".

Το Όσκαρ του 1999 σηματοδότησε την πρώτη και τελευταία υποψηφιότητα της τότε 26χρονης Paltrow. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, είπε: "Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Emily Watson και τη Fernanda Montenegro και τη φίλη μου Cate Blanchett και τη σπουδαιότερη όλων, Meryl Streep. Δεν αισθάνομαι πολύ άξια γι' αυτό μπροστά σας".

Getty Images

Για την τελετή, η Paltrow είχε επιλέξει αυτό το θεϊκό ροζ φόρεμα Ralph Lauren που έγινε αμέσως ένα κλασικό αγαπημένο.