Hugh Grant | Ο λόγος που έχανε συχνά πρωταγωνιστικούς ρόλους στο παρελθόν

Ο Hugh Grant επέστρεψε στις οθόνες μας με το The Undoing, για το οποίο κι έχει λάβει καλές κριτικές, όμως ο 60χρονος ηθοποιός αποκάλυψε ότι οι πρωταγωνιστικοί ρόλοι δεν ερχόντουσαν πάντα τόσο εύκολα.

Μιλώντας σε μία συνέντευξη με το The Los Angeles Times, ο πρωταγωνιστής του Notting Hill είπε πώς έκανε ένα διάλειμμα από την υποκριτική, καθώς είχε αρχίσει να έχει μία "κακή στάση".

"Ανέπτυξα μία άσχημη στάση από το 2005 και έπειτα, λίγο μετά το Music and Lyrics. Απλώς είχα αρκετά. Ύστερα ήρθε το 2009 κι έκανα μία ακόμα ταινία". "Σ' εκείνη την περίοδο, δεν ήμουν εγώ που εγκατέλειψα το Χόλιγουντ. Το Χόλιγουντ με εγκατέλειψε μετά την ταινία με τη Sarah Jessica Parker [Did You Hear About The Morgans?].

"Είτε το ήθελα είτε όχι μετά από αυτό, οι μέρες του να είμαι ένας πολύ καλά αμειβόμενος πρωταγωνιστής χάθηκαν ξαφνικά σε ένα βράδυ. Ήταν ελαφρώς ενοχλητικό, αλλά άφησε τη ζωή ελεύθερη για άλλα πράγματα".

Στον τελευταίο του ρόλο, ο Hugh Grant συμπρωταγωνιστεί με τη Nicole Kidman στο The Undoing. Μιλώντας για συμμετοχή του στην ταινία, ο ηθοποιός αποκάλυψε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι στην πραγματικότητα ήθελε να κάνει ειρήνη. Μιλώντας στο The Graham Norton Show, ομολόγησε: "Έκανα αυτή τη δουλειά εν μέρει για να ξεφύγω από τα μικρά μου παιδιά καθώς είναι εξαντλητικά στην ηλικία μου. "Σκέφτηκα ότι θα ήταν υπέροχο να κάνω ένα διάλειμμα, αλλά κάθε φορά που έφτανα στη Νέα Υόρκη, μου έλειπαν τόσο πολύ, ήμουν ράκος, οπότε σε κάθε σκηνή μού ερχόντουσαν δάκρυα. Θα πήγαινα ακόμη και σε μία καφετέρια και θα ζητούσα ένα φλιτζάνι καφέ και θα μου ερχόντουσαν δάκρυα!".

"Έχοντας περάσει μια καριέρα που δεν μπόρεσε να συγκεντρώσει ούτε ένα συναίσθημα, βρίσκω ότι μεγαλώνοντας δεν μπορώ να τα σταματήσω. "Έχει να κάνει με τα παιδιά ή την αγάπη, ή τη γυναίκα μου ή κάτι τέτοιο, αλλά δεν μπορώ να το σταματήσω".

Ο Hugh έχει συνολικά πέντε παιδιά, δύο από μια προηγούμενη σχέση και τρία με τη σύζυγό του Anna Eberstein.