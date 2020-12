Πριγκίπισσα Diana | Είχε μιλήσει δημόσια για τη σχέση της με τον James Hewitt

Ο τέταρτος κύκλος του The Crown είναι πλέον γνωστό πως επικεντρώνεται στη γνωριμία της Diana με την βασιλική οικογένεια και τη θυελλώδη σχέση της με τον Πρίγκιπα Κάρολο. Φυσικά, οι εξωσυζυγικές σχέσεις του ζευγαριού βγαίνουν και αυτές στην επιφάνεια, ακόμα και αν κάποιες από αυτές δεν εμφανίζονται λεπτομερώς στη σειρά. Μια από αυτές είναι και η σχέση της Πριγκίπισσας με τον James Hewitt.

Η συγγραφέας του βιβλίου Princess in Love, Anna Pasternak, αποκαλύπτει λεπτομέρειες του δεσμού τους, γράφοντας πως – κατά τον Hewitt- η σχέση τους διήρκεσε από το 1986 μέχρι το 1991.

Σύμφωνα με το Town & Country, οι δυο τους συναντήθηκαν σε ένα πάρτι της Hazel West, ενώ ο Hewitt υπηρετούσε στον Βρετανικό στρατό. Επίσης, όπως γράφει το OprahMag.com, η Diana του είχε ζητήσει να της μάθει ιππασία, αλλά όπως αποκάλυψε ο ίδιος, "Μόνο ένα πράγμα έγινε λάθος. Ερωτευτήκαμε”.

Η Pasternak έγραψε ένα άρθρο στη Daily Mail για αυτή τη σχέση. "Ο Hewitt πήγαινε συχνά στο Παλάτι του Kensington όπου βρίσκονταν οι δυο τους. Μου είπε πως το πρώτο βράδυ που έμεινε εκεί ήταν τρομοκρατημένος, αλλά και ανακουφισμένος που ο Κάρολος και η Diana κοιμόντουσαν σε διαφορετικά υπνοδωμάτια”.

"Μου έκανε εντύπωση πως ο Hewitt ήταν θαυμαστής του Πρίγκιπα Κάρολου, με τον οποίο έπαιζαν μαζί polo. Όπως είθισται στους κύκλους των αριστοκρατών, ο Κάρολος γνώριζε για τη σχέση τους και δεν είχε αντίρρηση, καθώς αποσπούσε την προσοχή της Diana από τη δική του σχέση με την Camilla”.

Όπως αποκαλύφθηκε αργότερα, η σχέση τους αποτελούσε κοινό μυστικό, ενώ οι δυο αντάλλασσαν συχνά ερωτικά γράμματα. Μάλιστα, ο Hewitt είχε εκφράσει την επιθυμία του να τα πουλήσει σε όποιον του έδινε τα περισσότερα.

Στη διάσημη συνέντευξη που έδωσε η Diana στο BBC και τον Martin Bashir, η Πριγκίπισσα παραδέχθηκε τη σχέση τους λέγοντας, "Τον λάτρευα. Ναι, ήμουν ερωτευμένη μαζί του αλλά με απογοήτευσε”. Σύμφωνα με το BBC, "Εκτός από την αμοιβή των 300.000 λιρών για τη συμμετοχή του στο βιβλίο Princess in Love, μια συνέντευξη του που ακολούθησε στο News of the World του απέφερε συνολικά 1 εκατομμύριο λίρες”.

Μετά το θάνατο της Diana το 1997, ο Hewitt παρέμεινε στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Απέκτησε το δικό του γήπεδο golf, συμμετείχε στην celebrity εκδοχή του The X Factor ενώ κέρδισε τον διαγωνισμό Back to Reality το 2004.