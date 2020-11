Οι σχέσεις και τα ειδύλλια του πρίγκιπα Κάρολου και της Diana

Χάρη στην 4η σεζόν του The Crown, το ευρύ κοινό γνωρίζει πολλά περισσότερα για τις ρομαντικές σχέσεις της βασιλικής οικογένειας. Ενώ η τρίτη σεζόν της δραματικής σειράς του Netflix συστήνει το ειδύλλιο μεταξύ της Camilla Parker Bowles και του πρίγκιπα Κάρολου, ο νέος κύκλος αφιερώνει ένα μεγάλο μέρος του στον γάμο του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας, συμπεριλαμβανομένων των εξωσυζυγικών σχέσεων που είχαν και οι δύο.

Barry Mannakee

Στην 4η σεζόν του The Crown, η σχέση της Diana με τον σωματοφύλακά της πέρασε ως ένα σύντομο αστείο από την πριγκίπισσα Anne, την οποία υποδύθηκε η Erin Doherty. Ωστόσο, στην πραγματική ζωή, ο Barry Mannakee ήταν προφανώς μια σημαντική παρουσία στη ζωή της Diana.

Σύμφωνα με το OprahMag.com, η Diana αναφέρει λεπτομερώς τα συναισθήματά της για τον Mannakee σε ιδιωτικές ηχογραφήσεις με τον προπονητή φωνής της, Peter Settelen. Στις κασέτες, οι οποίες κυκλοφόρησαν μετά το θάνατό της, η πριγκίπισσα περιγράφει τον σωματοφύλακα ως τη "μεγαλύτερη αγάπη" που είχε ποτέ. Σύμφωνα με την ίδια, θα ήταν "πολύ χαρούμενη να τα αφήσει όλα πίσω και να πάει να ζήσει μαζί του. Και εκείνος πίστευε ότι ήταν μια καλή ιδέα".

Παρόλο που δεν ονόμασε τον Mannakee στις κασέτες, είναι ο πιο πιθανός υποψήφιος, καθώς αποκάλυψε ότι η "μεγαλύτερη αγάπη" της σκοτώθηκε σε ένα ατύχημα με μοτοσικλέτα το 1987 (έτσι πέθανε ο Mannakee). Σύμφωνα με το Associated Press, η Diana αποκάλυψε στις κασέτες του Settelen πως πίστευε ότι ο θάνατος του Mannakee είχε προγραμματιστεί. "Όλα ανακαλύφθηκαν και τον έπιασαν. Και τότε σκοτώθηκε", εξήγησε η πριγκίπισσα. "Και νομίζω ότι δολοφονήθηκε. ... Δεν θα μάθουμε ποτέ. Ήταν ο καλύτερος φίλος που είχα ποτέ. Ήμουν χαρούμενη μόνο όταν ήταν κοντά μου... Ήμουν σαν ένα μικρό κορίτσι μπροστά του όλη την ώρα".

James Hewitt

Το ειδύλλιο της Diana με τον James Hewitt αναφέρθηκε επίσης στην 4η σεζόν του The Crown. Φαίνεται ότι η σχέση της Diana με τον αξιωματικό του ιππικού ξεκίνησε μετά το τέλος της ιστορίας της με τον Mannakee. Σύμφωνα με το βιβλίο Princess in Love της Anna Pasternak (μέσω του OprahMag.com), ο Hewitt αποκάλυψε ότι η σχέση του με την πριγκίπισσα κράτησε από το 1986 έως το 1991. Επιπλέον, το BBC ανέφερε ότι η Lady Diana "σταμάτησε να δέχεται τα τηλεφωνήματα του Hewitt" το 1992. Ο Hewitt αποκάλυψε στο βιβλίο Love and War το 1999 ότι το ειδύλλιο ξεκίνησε όταν η πριγκίπισσα της Ουαλίας του ζήτησε να της κάνει μαθήματα ιππασίας. "Μόνο ένα πράγμα πήγε στραβά", αποκάλυψε. "Ερωτευτήκαμε".

Σε ένα άρθρο για τη Daily Mail, η Pasternak έγραψε: "Ο Hewitt έμπαινε συχνά στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου και οδηγούνταν στο παλάτι του Kensington Palace όταν είχαν σχέση. Μου είπε ότι ήταν τρομοκρατημένος την πρώτη νύχτα που έμεινε στο παλάτι, αλλά τουλάχιστον ανακούφισε επειδή ο Κάρολος και η Diana είχαν ξεχωριστά υπνοδωμάτια. Όπως είδε, είχε 30 παιδικά παιχνίδια στολισμένα στην άκρη του κρεβατιού της". Σε μια συνέντευξη του 1995 στο Panorama του BBC, η πριγκίπισσα παραδέχτηκε τη σχέση της με τον Hewitt και μίλησε για τη συμμετοχή του στο γράψιμο του αποκαλυπτικού βιβλίου Princess in Love. "Ναι, τον λάτρεψα", είπε η Diana. "Ναι, ήμουν ερωτευμένη μαζί του. Αλλά με απογοήτευσε".

James Gilbey

Σύμφωνα με το Honey, η Diana στράφηκε συχνά στον παλιό της φίλο James Gilbey κατά τη διάρκεια του ταραχώδους γάμου της με τον Κάρολο. Ο Gilbey, ο οποίος περιγράφεται ως "κληρονόμος μιας μεγάλης περιουσίας gin", επανασυνδέθηκε με την πριγκίπισσα στα τέλη της δεκαετίας του '80 και βρέθηκαν στο επίκεντρο ενός σκανδάλου όταν διέρρευσε η ηχογράφηση μιας από τις τηλεφωνικές τους συνομιλίες. Γνωστή ως "Squidgygate", λόγω του ψευδώνυμου που χρησιμοποιούσε ο Gilbey για την Diana καθ 'όλη τη διάρκεια της ηχογράφησης, η συνομιλία αποκαλύπτει πώς το ζευγάρι συζητούσε για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς το 1989. Σύμφωνα με το Honey, αυτό που ξεκίνησε ως μια αθώα συνομιλία εξελίχθηκε σε κάτι πιο ερωτικό. Ωστόσο, ο Gilbey ισχυρίστηκε ότι ήταν απλώς φίλος με την Diana και τίποτα άλλο.

Oliver Hoare

Σύμφωνα με τη Mirror, η Diana ξεκίνησε μια σχέση με τον έμπορο τέχνης Oliver Hoare το 1992. Τον Δεκέμβριο του 1992, ο Κάρος και η Diana ανακοίνωσαν το χωρισμό τους. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας γνώριζε τον Hoare για αρκετό καιρό όταν ξεκίνησε η φερόμενη υπόθεση, καθώς ήταν στενός φίλος με τον σύζυγό της.

Η Sun ανέφερε ότι η πριγκίπισσα ξεκίνησε μια σχέση με τον έμπορο τέχνης λίγο μετά τον θάνατο του πατέρα της, Earl Spencer, τον Μάρτιο του 1992. Ο Hoare ήταν 16 χρόνια μεγαλύτερός της, και η υπόθεση έληξε όταν η σύζυγός του απείλησε να υποβάλει αίτηση διαζυγίου, αν δεν τερμάτιζε τη σχέση του με την Diana.

Camilla Parker Bowles

Έχοντας ένα ειδύλλιο στις αρχές της δεκαετίας του '70, η Camilla Parker Bowles και ο πρίγκιπας Κάρολος παρέμειναν κοντά, ακόμη κα όταν υπήρξαν παντρεμένοι με διαφορετικά πρόσωπα. Σύμφωνα με το People, το ζευγάρι έσμιξε ξανά το 1986 κατά τη διάρκεια των γάμων τους.

Στις αρχές του 1993, η σχέση του ζευγαριού επιβεβαιώθηκε όταν διέρρευσε μια μαγνητοφωνημένη τηλεφωνική συνομιλία τους που πραγματοποιήθηκε το 1989, δημιουργώντας σκάνδαλο στη βασιλική οικογένεια. Στη συνέντευξή της το 1995 για το Panorama του BBC One, η Diana είπε χαρακτηριστικά: "Υπήρχαν τρεις από εμάς σε αυτόν τον γάμο, οπότε ήμασταν κάπως πολλοί". Η Camilla υπέβαλε αίτηση διαζυγίου τον Ιανουάριο του 1995, ενώ ο Κάρολος και η Diana ολοκλήρωσαν το διαζύγιο τους τον Αύγουστο του 1996.

Barbra Streisand (?!)

Ενώ ο πρίγκιπας έχει συνδεθεί με πολλές γυναίκες καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής του, η πλειοψηφία των φερόμενων σχέσεων του πραγματοποιήθηκαν πριν παντρευτεί την Diana. Ωστόσο, όπως σημείωσε το Town & Country, το βιβλίο Game of Crowns: Elizabeth, Camilla, Kate and the Throne ισχυρίστηκε ότι ο Κάρολος είχε ερωτευτεί την Barbra Streisand και ότι μπορεί να είχε συμβεί κάτι μεταξύ τους. Ο συγγραφέας Christopher Andersen είπε στο Inside Edition ότι μετά τη συνάντησή του με την Streisand στο σετ του Funny Girl το 1974, "20 χρόνια μετά είναι πίσω στο Λος Άντζελες και είχαν ένα μυστικό ραντεβού στο Bel Air Hotel. Κάτι συνέβαινε και η Diana τα γνώριζε όλα". Ωστόσο, δεν είναι σαφές αν αληθεύει η συγκεκριμένη φήμη.