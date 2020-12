Woody Allen | Ο αμφιλεγόμενος ιδιοφυής "νευρικός εραστής" έγινε 85 ετών

Γεννημένος την 1η Δεκεμβρίου του 1935 με το όνομα Allen Stewart Konigsberg, στην τοποθεσία Brooklyn, έχει καταφέρει να συνδέσει το όνομά του με τεράστιες επιτυχίες αλλά και σκάνδαλα. Ο "νευρικός εραστής", εδώ και έξι δεκαετίες, έχει ταυτίσει το όνομά του με ένα ιδιαίτερο εκφραστικό ύφος το οποίο τον έκανε να ξεχωρίσει και να θεωρείται ένας από τους πιο επιτυχημένους σκηνοθέτες και παραγωγούς της σύγχρονης εποχής. Με λίγα λόγια, ο Woody Allen έχει όλο πακέτο για να θεωρηθεί και ένας από τους σπουδαιότερους δημιουργούς όλων των εποχών.

Κάθε τίτλος της ταινίας του είναι πρωτότυπος και κάθε ταινία του κρύβει κομμάτια της ζωής του. Η κινηματογραφική του περσόνα γνωστή. Ο Εβραίος διανοούμενος της Νέας Υόρκης: νευρωτικός και εγωκεντρικός, κοσμοπολίτης και ταυτόχρονα ανασφαλής, με αυτοσαρκαστική αίσθηση του χιούμορ.

Είναι σαφές και ξεκάθαρο πως ο Allen δεν θέλησε ποτέ να βγάλει από μέσα του τον Allen Stewart από το Brooklyn. Η αγάπη του για τη τζαζ, το σουρεάλ, οι διαφορετικές πτυχές της γυναίκας μέσα από διαφορετικών ειδών μούσες στις παραπάνω από 50 ταινίες του, τα πάντα αποτελούν κομμάτια ενός παζλ που συνθέτουν τη ζωή του.

Diane Keaton και Mia Farrow αποτέλεσαν σταθμό στην επαγγελματική και προσωπική του ζωή. Την πρώτη τη θεωρεί μία από τις πιο σημαντικές γυναίκες που γνώρισε ποτέ ενώ με τη δεύτερη είναι γνωστή η επί σειρά ετών διαμάχη.

Το 1991 ο Allen θα συνάψει σχέση με την θετή κόρη της Farrow, Soon-Yi Previn, και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει το τεράστιο σκάνδαλο με πρωταγωνιστές τους ίδιους.

Κατηγορίες για παιδοφιλία, για σεξουαλική παρενόχληση των παιδιών της, δικαστήρια. Το 2014, η Farrow θα πει για το μοναδικό τους βιολογικό παιδί (Ronan Farrow, δημοσιογράφος γνωστός για την ερευνητική του αναφορά για καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης εναντίον του παραγωγού ταινιών Harvey Weinstein) πως ίσως είναι παιδί του πρώην συζύγου της, Frank Sinatra.

Πάτησε στην ομοιότητα του Ronan για να πάρει την εκδίκησή της ή είναι όντως αλήθεια; Κανείς δεν ξέρει. Μήπως ο Allen στην τελευταία τους κοινή ταινία το 1990 με τίτλο, "Alice: Άπιστη ή Απατημένη;" της απάντησε; Επίσης κανεις δεν ξέρει. Σε κάθε περίπτωση, η ιδιοφυΐα του αμφιλεγόμενου 85χρονου είναι δεδομένη.

Το επίσης σίγουρο είναι πως η ζωή του στιγματίστηκε από γυναίκες. Γυναίκες διαφορετικές οι οποίες αποτέλεσαν μούσες και τις οποίες βρήκε στο πρόσωπο ηθοποιών που ενσάρκωσαν με τεράστια επιτυχία πράγματα που ήθελε να πει. Γυναίκες: κλασσικές νοικοκυρές, νοικοκυρές σε απόγνωση, μοιραίες, με ψυχολογικά προβλήματα, με έντονη σεξουαλικότητα, με κρίσεις πανικού, με αποτυχημένα ραντεβού, προκλητικές. Γυναίκες μπροστά από την εποχή τους, γυναίκες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Γυναίκες απλές και γυναίκες σύνθετες. Γυναίκες που τον στιγμάτισαν και γυναίκες που υποδύθηκαν εκείνες που τον στιγμάτισαν. Αυτή είναι η μία πλευρά του πολυσχιδή Woody Allen.

Κάποιες από τις μούσες του:

Mira Sorvino ("Mighty Aphrodite”), Judy Davis ("Husbands and Wives”), Diane Keaton ("Annie Hall”, "Manhattan”), Cate Blanchett ("Blue Jasmine”), Dianne Wiest ("Hannah and Her Sisters”), Christina Ricci ("Anything Else”), Emily Mortimer ("Match Point”), Mia Farrow ("Husbands and Wives”, "Hannah and Her Sisters”, "Crimes and Misdemeanors”), Geraldine Page ("Interiors”), Rachel McAdams ("Midnight in Paris”), Charlotte Rampling ("Stardust Memories”), Scarlett Johansson ("Vicky Cristina Barcelona", "Match Point"), Barbara Hershey ("Hannah and Her Sisters”), Penelope Cruz ("Vicky Cristina Barcelona”), Anjelica Huston ("Crimes and Misdemeanors”), Emma Stone ("Irrational Man”).

Ο Woody Allen με δικά του λόγια

Μπορείς να ζήσεις μέχρι τα εκατό, αν απαρνηθείς όλα τα πράγματα που σε κάνουν να θέλεις να ζήσεις μέχρι τα εκατό.

Για εσένα είμαι ένας άθεος: για τον Θεό, είμαι η αξιωματική αντιπολίτευση.

Υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι: οι καλοί και οι κακοί. Οι καλοί κοιμούνται καλύτερα, αλλά οι κακοί φαίνεται ότι περνούν καλύτερα ξύπνιοι.

Ο εγκέφαλός μου είναι το δεύτερο πιο αγαπημένο μου όργανο.

Είμαι πολύ καλός εραστής γιατί εξασκούμαι πολύ μόνος μου.

Λένε ότι οι καλοί κοιμούνται πιο ήσυχα το βράδυ από τους κακούς. Ναι αλλά οι κακοί διασκεδάζουν περισσότερο τις ώρες που είναι ξύπνιοι.

Τα προβλήματα μου άρχισαν από νωρίς. Μικρός πήγα σε σχολείο για δασκάλους με ειδικές ανάγκες.

Ερωτεύτηκα δυο πράσινα μάτια. Το λάθος μου είναι ότι παντρεύτηκα ολόκληρο το κορίτσι.

Δεν ξέρω την ερώτηση, αλλά το σεξ είναι σίγουρα η απάντηση.

Η ζωή δεν μιμείται την τέχνη. Μιμείται την κακή τηλεόραση.

Το μυστικό της επιτυχίας; Να είσαι διαφορετικός από τους άλλους.

Η τεχνητή νοημοσύνη ορίζεται ως το αντίθετο της φυσικής ομορφιάς.