Η Ellen DeGeneres είναι θετική στον κορωνοϊό

Θετική στον κορωνοϊό βρέθηκε η Ellen DeGeneres, όπως ανακοίνωσε σε δήλωσή της την Πέμπτη. "Γεια σε όλους, θέλω να σας ενημερώσω ότι βγήκα θετική στον Covid-19", έγραψε η 62χρονη παρουσιάστρια του talk show στο Twitter.

"Ευτυχώς, νιώθω καλά τώρα. Ειδοποιήθηκε όποιος είχε στενή επαφή μαζί μου και ακολουθώ όλες τις κατάλληλες οδηγίες. Παρακαλώ μείνετε υγιείς και ασφαλείς, Με αγάπη, Ellen".

Η DeGeneres δεν διευκρίνησε αν το θετικό αποτέλεσμα θα επηρεάσει με κάποιο τρόπο την εκπομπή της, The Ellen DeGeneres Show, το οποίο γυρίστηκε χωρίς κοινό στο στούντιο, από την έναρξή του τον Σεπτέμβριο, συνδυάζοντας one to one συνεντεύξεις ή προσκεκλημένους μέσω του διαδικτύου.

Ένας εκπρόσωπος της εταιρείας παραγωγής Telepictures είπε στο People την Πέμπτη, "Μετά την ανακοίνωση της Ellen σήμερα το πρωί, έχουμε σταματήσει την παραγωγή στο Ellen DeGeneres Show μέχρι τον Ιανουάριο".

Νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι, πηγές ήθελαν την παρουσιάστρια της εκπομπής να έχει κουραστεί και να σκέφτεται τους τίτλους τέλους. Πηγές της Telepictures, που είναι η εταιρεία παραγωγής του "The Ellen DeGeneres Show", δήλωσαν στον ιστότοπο DailyMail.com, ότι η Ellen είναι έτοιμη να "κλείσει τα μικρόφωνα", ύστερα από τις καταγγελίες που ήρθαν στη δημοσιότητα για "τοξικές" συνθήκες στο χώρο εργασίας, αλλά και για σεξουαλικές παρενοχλήσεις από παραγωγούς της εκπομπής σε βάρος εργαζομένων.