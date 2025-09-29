Τα 10 κομμάτια σε καφέ που αξίζει να αποκτήσετε αυτό το φθινόπωρο

Με τους σχεδιαστές να αναζητούν τρόπους για να εγκαταλείψουν, ή έστω να μεταμορφώσουν, την "ήσυχη πολυτέλεια" σε κάτι μοναδικό και ελκυστικό, η παρουσία του καφέ - ένα από τα signature χρώμα της συγκεκριμένης αισθητικής- μοιάζει με "παράδοξο" στη στροφή που θέλει να πάρει η μόδα. Όμως, το καφέ επιμένει και στις τάσεις της σεζόν Φθινόπωρο - Χειμώνας 2025-26 συναντάμε διαρκώς προτάσεις που συνδιαλέγονται με τις αποχρώσεις του καφέ. Η σουέτ υφή και τα λεία δερμάτινα είναι ισχυρά στο στιλ φθινόπωρο 2025, ενώ στο παιχνίδι συμμετέχουν και πολλά άλλα βασικά κομμάτια της γυναικείας γκαρνταρόμπας: από μάλλινα παλτό και tailored bottoms μέχρι παπούτσια, αξεσουάρ και denim κομμάτια.

Ποια κομμάτια σε καφέ χρώμα ξεχωρίσαμε για το φθινόπωρο

Στη λίστα μας με τα πιο κομψά καφέ κομμάτια για τη νέα σεζόν προσθέσαμε ένα παλτό διπλής όψης από τη συλλογή Gucci που συνδυάζεται ωραία μ' ένα μεταξωτό σατέν φόρεμα με λεπτομέρειες από δαντέλα της συλλογής DÔEN. Μία σουέτ pencil φούστα από τη συλλογή της Max Mara είναι must - have κομμάτι κι αν θέλετε να δείχνετε επίκαιρη με την εμφάνισή σας, συνδυάστε με ένα καφέ πουά πουκάμισο από τη Sandro - καθώς το πουά είναι μοτίβο που συναντάμε στις φετινές τάσεις. Ένα ζευγάρι καστόρινες slingback γόβες Jimmy Choo θα ολοκληρώσουν το look που συνδυάζει σοφιστικέ κομψότητα και θηλυκότητα.

Τα jeans σε καφέ χρώμα, όπως αυτό σε ίσια γραμμή που εντοπίσαμε στη συλλογή Blazé Milano, είναι κορυφαίο trend της σεζόν Φ/Χ 2025-26 και μπορείτε να τα φορέσετε με κασμιρένια πουλόβερ σε καφέ, όπως αυτό από Ultrasoft Cashmere που βρήκαμε στη συλλογή Falconeri. Κρατήστε μια τσάντα bowling από καφέ δέρμα με ανάγλυφη υφή της Callista για να έχετε ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα με όρους υπέρτατου στιλ.

Τέλος, ένα σουέτ bomber τζάκετ σαν αυτό της συλλογής Zara θα συμπληρώσει τέλεια όλα τα φθινοπωρινά outfits σας, ενώ από τη συλλογή σας για φέτος δεν μπορεί να απουσιάζει και μια καφέ δερμάτινη ζώνη, όπως αυτή με χρυσή αγκράφα της συλλογής Saint Laurent, αφού το συγκεκριμένο αξεσουάρ παίζει δυνατά φέτος στις τάσεις.

Πώς θα φορέσετε το καφέ χρώμα- Ιδέες για styling

Monochrome με διαφορετικές υφές

Διάλεξε διαφορετικές αποχρώσεις καφέ (σοκολατί, καμηλό, μόκα, καραμέλα, coffee) και συνδύασέ τες σε ένα total look. Το μυστικό για να δείχνει πολυτελές το αποτέλεσμα είναι οι υφές: φορέστε ένα δερμάτινο παλτό με κασμιρένιο πλεκτό και σουέτ μπότες ή συνδυάστε σουέτ τζάκετ με σουέτ φούστα κι ένα cotton ή σατέν πουκάμισο.

Συνδυάστε με bold χρώματα

Το καφέ είναι το νέο μαύρο και γίνεται ο τέλειος καμβάς για να αναδείξει έντονα χρώματα. Δοκιμάστε να φορέσετε ένα καφέ blazer με πορτοκαλί μεταξωτό πουκάμισο ή παντελόνι σε μπορντό χρώμα. Με αυτόν τον τρόπο το καφέ βγαίνει από το κλασικό πλαίσιο και αποκτά fashion-forward χαρακτήρα.

Επενδύστε σε statement αξεσουάρ σε καφέ τόνους

Τα αξεσουάρ είναι πάντα ο τρόπος για να εντάξουμε μια τάση "σε μικρές δόσεις" στα looks μας. Μία δερμάτινη / σουέτ τσάντα σε σκούρο καφέ, μπότες σε καμηλό ή ταμπά, μια δερμάτινη ζώνη ή ένα κασκόλ σε γήινη απόχρωση είναι στοιχεία που προσδίδουν αμέσως ζεστασιά και κομψότητα σε κάθε φθινοπωρινό outfit.

Editor's choice