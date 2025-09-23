Follow us

Search

Τα καλύτερα σουέτ τζάκετ για να φορέσετε αυτή την εποχή

Τα σουέτ τζάκετ που θα σας κρατήσουν στην επικαιρότητα της μόδας.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 23-09-2025
Getty Images

Αν παρακολουθείτε με ενδιαφέρον τις τάσεις που προτείνει η μόδα κάθε νέα σεζόν, τότε γνωρίζετε καλά ότι το περσινό φθινόπωρο κυριάρχησε ως must have κομμάτι το σουέτ τζάκετ. Τα πανωφόρια με υφή σουέτ, ωστόσο, κέρδισαν τόσο πολύ την αγάπη των fashionistas, ως ένα item που εύκολα θα μπορούσε να γίνει κλασικό, που η παρουσία τους στη φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα του 2025 μάλλον θα έπρεπε να θεωρείται δεδομένη. Έτσι, και φέτος αξίζει να επενδύσουμε σε σουέτ τζάκετ - αν δεν το έχουμε κάνει ήδη από πέρυσι- για να ανανεώσουμε το στιλ μας. 

Τα καλύτερα σουέτ τζάκετ για να φορέσετε αυτή την εποχή
Getty Images

Μία ματιά στις φθινοπωρινές συλλογές των brands που ποντάρουν σε τζάκετ από λείο και σουέτ δέρμα, και σύντομα διαπιστώνει κανείς ότι οι cropped γραμμές, όπως και το blouson ή biker στιλ, είναι τα πιο δημοφιλή. Κομμάτια όπως το κοντό "Alfi" τζάκετ με ζώνη, σε καμηλό καφέ, από τη συλλογή STOULS συνδυάζονται υπέροχα με δερμάτινες φούστες, ενώ ένα μίνιμαλ σχέδιο με φερμουάρ όπως αυτό της συλλογή Alaïa φοριέται ωραία με καρό φούστες και balloon pants.

Τζάκετ σε bomber στιλ, όπως αυτά που εντοπίσαμε στη συλλογή της Miu Miu αλλά και του Nour Hammour - σε σκούρα καφέ απόχρωση- ταιριάζουν τόσο με φαρδιά tailored παντελόνια όσο και με μίνι - μίντι φούστες, ενώ ένα σουέτ τζάκετ με δερμάτινο γιακά, σε στιλ barn, όπως αυτό της συλλογής Veronica Beard, φοριέται τέλεια μ' ένα απλό T-shirt και τζιν παντελόνι. 

Editor's choice 

Σουέτ τζάκετ, Alaïa.

Σουέτ τζάκετ Miu Miu, luisaworld.com.

Crooped σουέτ τζάκετ με ζώνη, STOULS.

Σουέτ bomber τζάκετ, Nour Hammour.

Σουέτ σακάκι, Veronica Beard.

Σουέντ τζάκετ biker, Marks&Spencer.

Κοντό τζάκετ από σουέντ δέρμα με λεπτομέρεια τσέπες, Massimo Dutti.

Σουέτ τζάκετ με γιακά, Cos.

Tags

Latest

Catharina-Amalia της Ολλανδίας | Η λεπτομέρεια στις γόβες της που έκανε elevate στην corporate εμφάνισή της
NEWS

Catharina-Amalia της Ολλανδίας | Η λεπτομέρεια στις γόβες της που έκανε elevate στην corporate εμφάνισή της

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Robert Redford | H περιουσία των 200 εκατομμυρίων δολαρίων, οι κληρονόμοι και το μέλλον του Sundance
NEWS

Robert Redford | H περιουσία των 200 εκατομμυρίων δολαρίων, οι κληρονόμοι και το μέλλον του Sundance

Music, Fun & Waterproofing | H νέα συλλογή του Burberry είναι μια έκφραση μοντέρνας βρετανικότητας
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Music, Fun & Waterproofing | H νέα συλλογή του Burberry είναι μια έκφραση μοντέρνας βρετανικότητας

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
H Charlene του Μονακό με λευκό φόρεμα χωρίς πλάτη στην τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας
NEWS

H Charlene του Μονακό με λευκό φόρεμα χωρίς πλάτη στην τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Kate Middleton | Τα 4 δαχτυλίδια που φοράει πάντα, μαζί με το εμβληματικό μονόπετρο της Diana
NEWS

Kate Middleton | Τα 4 δαχτυλίδια που φοράει πάντα, μαζί με το εμβληματικό μονόπετρο της Diana

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Η ξανθιά καλλονή κόρη της Salma Hayek και του François-Henri Pinault έγινε 18 χρόνων
NEWS

Η ξανθιά καλλονή κόρη της Salma Hayek και του François-Henri Pinault έγινε 18 χρόνων

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Γιατί η πριγκίπισσα Mette-Marit αποσύρεται από τα βασιλικά της καθήκοντα
NEWS

Γιατί η πριγκίπισσα Mette-Marit αποσύρεται από τα βασιλικά της καθήκοντα

Δούκισσα Sophie | Η συνάντηση με την πριγκίπισσα Takamado στην Οσάκα
NEWS

Δούκισσα Sophie | Η συνάντηση με την πριγκίπισσα Takamado στην Οσάκα

Τα καλύτερα σουέτ τζάκετ για να φορέσετε αυτή την εποχή
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Τα καλύτερα σουέτ τζάκετ για να φορέσετε αυτή την εποχή

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Best of Network

LFW: Το street style στο Λονδίνο μάς μετέφερε στα μέσα του φθινοπώρου

LFW: Το street style στο Λονδίνο μάς μετέφερε στα μέσα του φθινοπώρου

YangWang U9 Xtreme: Συνέτριψε το ρεκόρ ταχύτητας της Bugatti και έγραψε ιστορία

YangWang U9 Xtreme: Συνέτριψε το ρεκόρ ταχύτητας της Bugatti και έγραψε ιστορία

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Η αυτοκινητοβιομηχανία της Κίνας μπροστά σε ένα τεράστιο πρόβλημα

Η αυτοκινητοβιομηχανία της Κίνας μπροστά σε ένα τεράστιο πρόβλημα

Το μπαχαρικό που έχει 3 φορές περισσότερα αντιοξειδωτικά από τα μούρα

Το μπαχαρικό που έχει 3 φορές περισσότερα αντιοξειδωτικά από τα μούρα

Φθινόπωρο αλά γαλλικά: Το παλτό που λατρεύουν να φορούν οι Γαλλίδες

Φθινόπωρο αλά γαλλικά: Το παλτό που λατρεύουν να φορούν οι Γαλλίδες

Εριέττα Κούρκουλου Λάτση: Το baby massage που κάνει με τον γιο της, Λέοντα

Εριέττα Κούρκουλου Λάτση: Το baby massage που κάνει με τον γιο της, Λέοντα

Γιατί το κοινό λατρεύει σειρές όπως το &quot;Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι&quot;

Γιατί το κοινό λατρεύει σειρές όπως το "Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι"

Νέα αλλαγή για την Ελένη Μενεγάκη | Πώς έκανε τα μαλλιά της να δείχνουν πιο πλούσια;

Νέα αλλαγή για την Ελένη Μενεγάκη | Πώς έκανε τα μαλλιά της να δείχνουν πιο πλούσια;