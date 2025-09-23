Τα καλύτερα σουέτ τζάκετ για να φορέσετε αυτή την εποχή

Αν παρακολουθείτε με ενδιαφέρον τις τάσεις που προτείνει η μόδα κάθε νέα σεζόν, τότε γνωρίζετε καλά ότι το περσινό φθινόπωρο κυριάρχησε ως must have κομμάτι το σουέτ τζάκετ. Τα πανωφόρια με υφή σουέτ, ωστόσο, κέρδισαν τόσο πολύ την αγάπη των fashionistas, ως ένα item που εύκολα θα μπορούσε να γίνει κλασικό, που η παρουσία τους στη φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα του 2025 μάλλον θα έπρεπε να θεωρείται δεδομένη. Έτσι, και φέτος αξίζει να επενδύσουμε σε σουέτ τζάκετ - αν δεν το έχουμε κάνει ήδη από πέρυσι- για να ανανεώσουμε το στιλ μας.

Μία ματιά στις φθινοπωρινές συλλογές των brands που ποντάρουν σε τζάκετ από λείο και σουέτ δέρμα, και σύντομα διαπιστώνει κανείς ότι οι cropped γραμμές, όπως και το blouson ή biker στιλ, είναι τα πιο δημοφιλή. Κομμάτια όπως το κοντό "Alfi" τζάκετ με ζώνη, σε καμηλό καφέ, από τη συλλογή STOULS συνδυάζονται υπέροχα με δερμάτινες φούστες, ενώ ένα μίνιμαλ σχέδιο με φερμουάρ όπως αυτό της συλλογή Alaïa φοριέται ωραία με καρό φούστες και balloon pants.

Τζάκετ σε bomber στιλ, όπως αυτά που εντοπίσαμε στη συλλογή της Miu Miu αλλά και του Nour Hammour - σε σκούρα καφέ απόχρωση- ταιριάζουν τόσο με φαρδιά tailored παντελόνια όσο και με μίνι - μίντι φούστες, ενώ ένα σουέτ τζάκετ με δερμάτινο γιακά, σε στιλ barn, όπως αυτό της συλλογής Veronica Beard, φοριέται τέλεια μ' ένα απλό T-shirt και τζιν παντελόνι.

