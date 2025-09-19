Neutral Checks | Η μεγάλη τάση του φθινοπώρου και πώς θα την φορέσετε κομψά

Αν επιστρέψετε στις πασαρέλες της σεζόν Φθινόπωρο - Χειμώνας 2025-26, θα διαπιστώσετε ότι δεν διαγράφεται κάποια μεγάλη τάση που να αφορά τα καρό. Τα καρό μοτίβα έχουν σταθερή παρουσία στις προτάσεις των σχεδιαστών κάθε σεζόν, άλλες φορές πιο έντονη άλλες πιο διακριτική. Ωστόσο, η "ήσυχη πολυτέλεια" μοιάζει να θέλει να κάνει αισθητή την παρουσία της στη μόδα για το φθινόπωρο του 2025, αξιοποιώντας μία πολύ κλασική και διακριτική εκδοχή των καρό μοτίβων, τα neutral checks.

Ως neutral αναφέρονται φυσικά τα "καρεδάκια" που υιοθετούν τις ουδέτερες αποχρώσεις, όπως το καφέ, το μπεζ, το γκρι, το μαύρο, το λευκό. Είναι, όμως, κυρίως ο συνδυασμός καφέ - μπεζ σε κλασικά καρό σχέδια που ξεχωρίζει στις επιλογές των fashionistas, ενώ θα διαπιστώσετε ότι και οι φθινοπωρινές συλλογές των brands έχουν ενσωματώσει κομμάτια σε neutral checks.

Όσο για το πώς θα τα φορέσουμε κομψά, δεν δυσκολευτήκαμε να ανακαλύψουμε ωραίες προτάσεις από το street style- ιδίως το πρόσφατο, από την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης όπου τα καρό διέπρεψαν. Οι καρό καμπαρντίνες σε μπεζ, καραμελένιες ή και γκρι αποχρώσεις είναι μια πρόταση για να εντάξετε εύκολα στα everyday looks σας τα ουδέτερα καρό, οι καρό φούστες είτε σε μίντι είτε σε μίνι μήκος είναι μια πρόταση που αποπνέει φθινοπωρινή διάθεση αλλά και σύγχρονη κομψότητα, ενώ τα neutral καρό πουκάμισα γίνονται το απόλυτο must - have της σεζόν φορεμένα με σουέτ φούστες ή δεμένα γύρω από τα τζιν παντελόνια.

Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η τάση όπου τα καρό κομμάτια φοριούνται σε σετ. Καρό πουκάμισα με ασορτί καρό παντελόνια ή καρό pencil φούστες φορεμένες με ασορτί ζιβάγκο γίνονται η μοντέρνα πρόταση σε καρό.

1. H καρό καμπαρντίνα

Jason Jean/WWD via Getty Images/Ideal Image

Edward Berthelot/Getty Images/Ideal Image

2. Η καρό φούστα

Christian Vierig/Getty Images/Ideal Image

Getty Images

3. Το καρό πουκάμισο

Daniel Zuchnik/Getty Images/Ideal Image

Christian Vierig/Getty Images/Ideal Image

4. Τα καρό twin sets

Edward Berthelot/Getty Images/Ideal Image