Η Charlize Theron συγκρίνει τον εαυτό της με την Kylie Jenner στο Instagram και γίνεται viral

Η Charlize Theron μόλις ανέβασε το πιο αστείο "Who wore it better?" κολάζ φωτογραφιών στο Instagram, καταφέρνοντας να γίνει viral.

Πιο συγκεκριμένα, η βραβευμένη με Oscar ηθοποιός συνέκρινε τις ικανότητές της στο μακιγιάζ με εκείνες της Kylie Jenner, ανεβάζοντας δύο side by side φωτογραφίες. Σε μία από αυτές, η Theron απεικονίζεται να φορά ένα φωτεινό κόκκινο κραγιόν, το οποίο έχει βγει εκτός του περιγράμματος των χειλιών της, ενώ στην άλλη απεικονίζεται η Kylie Jenner φορώντας ένα ροζ κραγιόν στα σαρκώδη χείλη της.

"Ποια είναι ποια;", έγραψε στη λεζάντα, κερδίζοντας εκατομμύρια likes. Η original φωτογραφία της Theron είχε δημοσιευθεί πριν από μερικές εβδομάδες, κατά την προετοιμασία της για τα People's Choice Awards.

Η Jenner φαίνεται πως είδε την ανάρτηση, την οποία μάλιστα βρήκε ιδιαίτερα ξεκαρδιστική, αφού πάτησε like και άφησε στα σχόλια laughing και kiss emojis.