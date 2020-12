Chrissy Teigen | Η εξομολόγησή της για το πώς έκοψε το ποτό

"Είμαι 4 εβδομάδες καθαρή" έγραψε σ' ένα πρόσφατο ποστ της η Chrissy Teigen, και μια μία επόμενη ανάρτησή της στο Instagram μίλησε ανοιχτά για την εξάρτησή της από το ποτό και πώς πήρε την απόφαση να κόψει το αλκοόλ. Η Teigen το Σεπτέμβριο έχασε το παιδί που κυοφορούσε και πέρασε μία δύσκολη περίοδο κατάθλιψης αντιμετωπίζοντας την απώλεια.

Στην πρόσφατη ανάρτησή της, το μοντέλο, και μητέρα 2 παιδιών, αποκάλυψε ότι ήταν το βιβλίο της Holly Whitaker, Quit Like A Woman: The Radical Choice To Not Drink In A Culture Obsessed With Alcohol, που της πρότεινε ένας φίλος της γιατρός το οποίο την έκανε να πάρει την απόφαση να απαλλαγεί από μία συνήθεια που της κατέστρεφε τη ζωή.

Η Teigen συνέστησε το βιβλίο σε ανθρώπους με παρόμοια προβλήματα εξάρτησης και εξήγησε για την απόφασή της: " Βαρέθηκα να γίνομαι ρεζίλι μπροστά σε άλλους, ακόμα ντρέπομαι γι' αυτό. Βαρέθηκα να πίνω και να νιώθω χάλια από νωρίς, και να μην μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ. Από τότε που το διάβασα, παραμένω καθαρή...".

To story με το οποίο η Chrissy Teigen εξομολογήθηκε την εξάρτησή της.