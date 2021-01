Η Πρωτοχρονιά των celebrities

Όλος ο πλανήτης ανυπομονούσε να αποχαιρετήσει το 2020 –και οι celebrities δεν αποτελούν εξαίρεση. Κάποιοι από αυτούς –όπως η Jennifer Lopez και η Miley Cyrus- υποδέχτηκαν το νέο έτος με live εορταστικές εμφανίσεις, ενώ άλλοι βρίσκονταν στον καναπέ του σπιτιού τους, όπως οι περισσότεροι από εμάς.

Να πώς κατέγραψαν μέσω instagram τη δική τους Πρωτοχρονιά μερικοί από τους διάσημους σταρ:

Sophie Turner

H πρωταγωνίστρια του Game of Thrones άλλαξε χρονιά αγκαλιά με τα τρία σκυλιά της. Στην άλλη μεριά της κάμερας πιθανότατα βρισκόταν ο σύζυγός της, Joe Jonas, o oποίος στο δικό του λογαριασμό δημοσίευσε μια φωτογραφία με τη Sophie Turner και άκρως εορταστική διάθεση.

Bella Hadid

Το μοντέλο υποδέχτηκε το νέο χρόνο κάνοντας μια δήλωση αγάπης στους θαυμαστές της: "I fucking love you. it’s a blessing to be in contact with you . Happy new year ❤️" έγραψε στο instagram.

Emily Ratajkowsi

Το 2021 θα είναι η χρονιά που θα φέρει στην 30χρονη ηθοποιό και μοντέλο το πρώτο της παιδί με το σύζυγό της Sebastian Bear-McClard. Στην εορταστική ανάρτησή της στο instagram ποζάρει σε προχωρημένη εγκυμοσύνη.

January Jones

Εύκολα ταυτιζόμαστε με την Αμερικανίδα ηθοποιό που, όπως αναφέρει στο caption της φωτογραφίας της, δυσκολεύτηκε να βγάλει την πιτζάμα της αλλά ήταν αποφασισμένη να υποδεχτεί το 2021 με μια δόση λάμψης. "It took some effort to get out of my sweats but I’m determined to celebrate the end of 2020 with lots of sparkle, chili, donuts and my lil fam. Cheers to a more gentle 2021 🎉🥳"

Halle Berry

Φορώντας μαύρη πλερέζα, η Halle Berry δεν αποχαιρετά απλώς το 2020, αλλά του εύχεται να αναπαυθεί εν ειρήνη. "R.I.P. 2020."

Jennifer Lopez

H σούπερ σταρ υποδέχτηκε τη νέα χρονιά στην Times Square δίνοντας μια δυναμική performance στην άδεια πλατεία της Νέας Υόρκης, η οποία μεταδόθηκε live από τηλεοπτικό κανάλι.

Κylie Jenner

H Κylie Jenner πέρασε την πρώτη μέρα του 2021 στις χιονισμένες πίστες.

Miley Cyrus

Η τραγουδίστρια συμμετείχε κι εκείνη στο event Party in the USA στη Νέα Υόρκη. Στη φωτογραφία που ανέβασε βρίσκεται στη σκηνή ντυμένη στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας.