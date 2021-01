Armie Hammer | Αποχώρησε από την ταινία "Shotgun Wedding" μετά το σκάνδαλο

Την αποχώρησή του από την ταινία "Shotgun Wedding" ανακοίνωσε ο ηθοποιός Armie Hammer λίγο μετά το σκάνδαλο που δημιουργήθηκε πρόσφατα γύρω από το όνομα του. Το σκάνδαλο αφορά τη δημοσιοποίηση προσωπικών μηνυμάτων του ηθοποιού στο Twitter, τα οποία περιγράφουν κάποιες ιδιαίτερες σεξουαλικές φαντασιώσεις του.



Ο Armie Hammer δήλωσε επίσημα στο Deadline πως ο λόγος που αποφάσισε να αποχωρίσει από την ταινία δεν είναι η δημοσίευση των μηνυμάτων αλλά το γεγονός πως δεν θέλει να είναι μακριά από τα δύο παιδιά του. Συγκεκριμένα είπε "Δεν απαντάω σε αυτές τις αισχρές κατηγορίες, αλλά λόγω των κακοπροαίρετων ηλεκτρονικών επιθέσεων προς το πρόσωπό μου, δεν μπορώ, ενώ έχω σώας τα φρένας, να αφήσω τα παιδιά μου για τέσσερις μήνες για να κάνω γυρίσματα στην Δομινικανή Δημοκρατία. Η εταιρεία παραγωγής μου, Lionsgate με υποστηρίζει και τους ευχαριστώ γι' αυτό".



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Variety, τα μηνύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας περιγράφουν "φετιχιστική σεξουαλική ζωή του ηθοποιού ενώ υπάρχουν και αναφορές σε κανιβαλισμό".



Ο Armie Hammer έγινε ιδιαίτερα γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στις ταινίες "Call me by your name" με συμπρωταγωνιστή τον Timothée Chalamet αλλά και την ταινία του Netflix "Rebecca". Συμπρωταγωνίστρια του στην ταινία "Shotgun Wedding" θα ήταν η Jennifer Lopez και μαζί θα υποδύονταν ένα αρραβωνιασμένο ζευγάρι που συγκεντρώνει την οικογένεια και τους φίλους του για να πάνε να παντρευτούν σε ένα εξωτικό μέρος.



Ο πρωταγωνιστικός ρόλος που θα υποδυόταν ο Armie Hammer πρόκειται να αντικατασταθεί από άλλο ηθοποιό, ωστόσο δεν έχει γίνει ακόμα κάποια επίσημη ανακοίνωση από την παραγωγή.