Amanda Gorman | Είναι η πρώτη ποιήτρια που θα εμφανιστεί στο Super Bowl

Μετά την εμφάνιση της στην ορκωμοσία του Joe Biden, του νέου προέδρου των Η.Π.Α, η Amanda Gorman προσθέτει μια ακόμα επιτυχία στο βιογραφικό της, αφού πρόκειται να είναι η πρώτη ποιήτρια που θα εμφανιστεί στο Super Bowl. Η 22χρονη ποιήτρια θα απαγγείλει ένα ποίημα φόρο τιμής σε τρεις ανθρώπους, τον εκπαιδευτικό Trimaine Davis, τη νοσηλεύτρια Suzie Dorner και τον βετεράνο του πολεμικού ναυτικού James Martin.

Το μήνυμα που έχει στόχο να περάσει το Super Bowl που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Φεβρουαρίου είναι "It Takes All of Us”. Ο λόγος που επιλέχθηκαν οι τρεις συγκεκριμένοι άνθρωποι είναι επειδή σε περίοδο Covid κατάφεραν με τον δικό τους τρόπο και με τα δικά τους μέσα να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους.

Συγκεκριμένα, ο Trimaine Davis προσέφερε σε μαθητές που έχουν ανάγκη συσκευές και πρόσβαση στο διαδίκτυο ώστε να παρακολουθούν κανονικά τα μαθήματα τους, η Suzie Dorner είναι νοσηλεύτρια στο τμήμα Covid ICU του Γενικού Νοσοκομείου της Tampa και θα τιμηθεί ως εκπρόσωπος του νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ ο James Martin προσέφερε βοήθεια σε βετεράνους στρατιωτικούς και μαθητές να συνδεθούν με τον φιλανθρωπικό οργανισμό Wounded Warrior Project και να παρακολουθούν αθλητικούς αγώνες.