Amanda Gorman | Η νεαρή ποιήτρια που γέμισε την τελετή της ορκωμοσίας δύναμη και ελπίδα

Ανάμεσα στις εμψυχωτικές ομιλίες των πολιτικών προσώπων και των super stars στην τελετή της ορκωμοσίας του Joe Biden και της Kamala Harris που πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιανουαρίου, η ποιήτρια Amanda Gorman κέρδισε την προσοχή και τις εντυπώσεις όλων, καθώς απήγγειλε ένα συγκινητικό ποίημα που μιλά για την έξοδο από μια περίοδο αναταραχής με ελπίδες για αλλαγή και ενότητα.

Με τίτλο "The Hill We Climb", το κομμάτι της Gorman ενσαρκώνει το εναρκτήριο θέμα της "Ενωμένης Αμερικής, που αντανακλά και την υπόσχεση του Προέδρου Biden να ενώσει μια διχοτομημένη χώρα. Τέτοιες διχοτομήσεις έγιναν ακόμα πιο βαθιές στα χρόνια του Trump, με αποκορύφωμα την εισβολή στο Καπιτώλιο. Η 22χρονη Gorman έγραψε το ποίημα της όταν συνέβη η επίθεση, είπε στους New York Times. Έγραψε τις ακόλουθες γραμμές μετά την πολιορκία.

"Είδαμε μια δύναμη που θα συντρίψει το έθνος μας αντί να το ενώσει / Θα καταστρέψει τη χώρα μας εάν καθυστερούσε τη δημοκρατία. / Και αυτή η προσπάθεια σχεδόν πέτυχε. / Αλλά ενώ η δημοκρατία μπορεί να καθυστερεί περιοδικά, / Δεν μπορεί ποτέ να είναι μόνιμα ηττημένη.

Προσθέτει, "Σε αυτήν την αλήθεια, σε αυτήν την πίστη, δείχνουμε εμπιστοσύνη ενώ έχουμε τα μάτια μας στο μέλλον, η ιστορία έχει τα μάτια της πάνω μας. Αυτή είναι η εποχή της λύτρωσης".

Η απόφοιτος του Χάρβαρντ γράφει ιστορία ως η νεότερη ποιήτρια σε τελετή ορκωμοσίας των ΗΠΑ, αλλά αυτός δεν είναι ο μόνος τίτλος που κατέχει. Το 2014 κατέκτησε τον τίτλο Youth Poet Laureate του Λος Άντζελες και αργότερα έγινε η πρώτη National Youth Poet Laureate στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Δείτε την ομιλία της Gorman παρακάτω: