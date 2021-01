Cicely Tyson | Πέθανε η βετεράνος ηθοποιός του Hollywood

Σε ηλικία 96 ετών έφυγε από τη ζωή η Cicely Tyson, μία πρωτοπόρος του Hollywood και βετεράνος ηθοποιός που έγινε και η πρώτη μαύρη που τιμήθηκε με Όσκαρ για το σύνολο της καριέρα της.

Γεννημένη το 1924 στο Harlem της Νέας Υόρκης από Αφρο-αμερικανούς μετανάστες γονείς, η Tyson κατάφερε να διακριθεί με τους ρόλους της στο σινεμά, το θέατρο και την τηλεόραση. Ο πρώτος σημαντικός της ρόλος στη μεγάλη οθόνη ήρθε με την ταινία Odds Against Tomorrow το 1959, ενώ ο ρόλος της στην ταινία Sounder, το 1972, τής έφερε υποψηφιότητα για βραβείο Όσκαρ. Στην τηλεόραση, αξιομνημόνευτος υπήρξε ο ρόλος της στην τηλεταινία The Autobiography of Miss Jane Pittman (1974) και τη μίνι σειρά Binta (1977). H τελευταία της εμφάνιση ήταν στο δημοφιλές τηλεοπτικό σήριαλ Get Away with Murder, όπου ερμήνευσε τη μητέρα της πρωταγωνίστριας Viola Davis. Έχει βραβευτεί με βραβείο Emmy, με βραβείο Tony, έχει αποσπάσει πολλές άλλες διακρίσεις με κορυφαία του τιμητικό Όσκαρ το 2019.

Η Cicely Tyson θεωρείται μία από τις πρωτοπόρους ηθοποιός καθώς στη διάρκεια της καριέρας της προσπάθησε να αποφύγει ρόλους που καλλιεργούσαν τον ρατσισμό, ήταν εξευτελιστικοί ή αντιμετώπιζαν τις γυναίκες ως σεξουαλικά αντικείμενα, αμφισβητώντας τον τρόπο με τον οποίο το Hollywood απεικόνιζε της Μαύρες γυναίκες στη μεγάλη και μικρή οθόνη.