Χρυσές Σφαίρες 2021 | Οι γυναίκες σκηνοθέτες γράφουν ιστορία

Οι Emerald Fennell, Regina King και Chloe Zhao γράφουν ιστορία στις φετινές Χρυσές Σφαίρες, μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων. Το γεγονός ότι και οι τρεις είναι υποψήφιες για το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας σηματοδοτεί την πρώτη φορά που βρίσκονται τρεις γυναίκες στην εν λόγω κατηγορία την ίδια χρονιά.

Getty Image Emerald Fennell

Η Emerald Fennell, που κάποιοι θα αναγνωρίσουν από τον ρόλο της ως Camilla Parker Bowles στην τέταρτη σεζόν του The Crown, αναγνωρίστηκε για την ταινία της, Promising Young Woman, με πρωταγωνίστρια την Carey Mulligan, ενώ η Regina King είναι υποψήφια για το One Night In Miami, για μία φανταστική συνάντηση των Malcolm X, Muhammad Ali, Jim Brown και Sam Cooke το 1964.

Regina King

Η Chloe Zhao είναι υποψήφια για το Nomadland, ένα σύγχρονο δράμα που αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας (Frances McDormand) που ζει ως νομάς στην Αμερική, αφού έχασε τα πάντα στην πρόσφατη ύφεση. Με το Nomadland, την τρίτη μεγάλου μήκους δημιουργία της, η 38χρονη Zhao κέρδισε το Χρυσό Λιοντάρι του Φεστιβάλ Βενετίας, όπως το αποφάσισε η κριτική επιτροπή, με πρόεδρο την Cate Blanchett.

Chloe Zhao

Όπως αναφέρει το Hello Giggles, είναι η πρώτη φορά στα 78 χρόνια του θεσμού που κυριάρχησαν οι γυναίκες στην κατηγορία Καλύτερη Σκηνοθεσία. Η πρώτη και μοναδική φορά που μια γυναίκα κέρδισε το βραβείο στη συγκεκριμένη κατηγορία ήταν η Barbara Streisand για το "Yentl" το 1984.

Οι Βρετανοί τα πήγαν πολύ καλά στις φετινές υποψηφιότητες, με τα ονόματα των Emma Corrin, Carey Mulligan, Helena Bonham-Carter, Anya Taylor-Joy, Vanessa Kirby, Olivia Colman, Sacha Baron Cohen, James Corden και Hugh Grant να φιγουράρουν στη λίστα. Οι νικητές θα ανακοινωθούν σε τελετή που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Φεβρουαρίου.

Αξίζει να ανατρέξουμε στις περσινές υποψηφιότητες των βραβείων Όσκαρ καθώς η απουσία των γυναικών δεν πέρασε απαρατήρητη. Και το 2020, η κατηγορία 'Καλύτερη Ταινία' ήταν ανδροκρατούμενη με εξαίρεση το Little Women της Greta Gerwig. Παρόλα αυτά, η Gerwig δεν ήταν υποψήφια για Σκηνοθεσία - μια κατηγορία όπου απουσίαζαν τελείως τα γυναικεία ονόματα. "Είμαι χαρούμενη που είναι όλοι αναστατωμένοι. Είναι υπέροχο όταν δεν χρειάζεται να επισημάνω το προφανές. Όπως είπε και η Greta, ήταν μια σπουδαία περίοδος για τις γυναίκες δημιουργούς και ελπίζω ότι αυτό θα ενθαρρύνει μια ευρύτερη συζήτηση. Αυτός είναι και ο λόγος που έκανε και την ταινία - μια ταινία για τις γυναίκες που ζουν σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο, που συνδέεται με τα χρήματα και την επιτυχία. Αυτά τα νέα τονίζουν ακόμα περισσότερο το μήνυμα της ταινίας" είχε δηλώσει η Florence Pugh, υποψήφια Β' Γυναικείου Ρόλου για το Little Women, στο Variety, αναφερόμενη στις περσινές υποψηφιότητες των Όσκαρ.