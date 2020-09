Chloé Zhao | Ποια είναι η νικήτρια του Χρυσού Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας

Στο 77o Φεστιβάλ της Βενετίας η Chloé Zhao έγινε η πρώτη γυναίκα τα τελευταία δέκα χρόνια που απέσπασε τον Χρυσό Φοίνικα με την ταινία Nomadland. Στην ταινία πρωταγωνιστεί η Frances McDormand η οποία υποδύεται μία γυναίκα που όταν χάνει τα πάντα αποφασίζει να ζήσει ως νομάς στις ΗΠΑ τού σήμερα.

Όμως, ποια είναι η 37χρονη ασιατικής καταγωγής σκηνοθέτιδα που δικαίως όλοι θεωρούσαν φαβορί για το Χρυσό Λέοντα;

Εϊναι γεννημένη επαναστάτρια

Η Chloé Zhao γεννήθηκε στο Πεκίνο. Ο πατέρας της εργαζόταν ως διοικητικό στέλεχος σε μια εταιρεία και η μητέρα της σε ένα νοσοκομείο. Όπως έχει δηλώσει η ίδια βαριόταν το σχολείο και στον ελεύθερο χρόνο της σχεδίαζε manga. Σε ηλικία 15 ετών οι γονείς της την έστειλαν εσωτερική σε ένα σχολείο στη Μ. Βρετανία και λίγο αργότερα μετακόμισε στις ΗΠΑ. "Ήθελα να βρεθώ εκεί που ήταν ο Michael Jackson”, έχει πει σε συνέντευξή της συμπληρώνοντας ότι θεωρούσε πολύ καταπιεστικό να μεγαλώνει σε μια χώρα με κουλτούρα αιώνων όπου όλοι περίμεναν από εκείνη να ακολουθήσει ένα συγκεκριμένο πρότυπο.

Έχει σπουδάσει πολιτικές επιστήμες

Η Chloé Zhao αποφοίτησε από το Κολέγιο Mount Holyoke με πτυχίο στις πολιτικές επιστήμες, όμως αποφάσισε ότι δεν την ενδιέφερε να εργαστεί πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Έτσι, μετακόμισε στη Νέα Υόρκη και έκανε ένα σωρό ευκαιριακές δουλειές, από υπάλληλος μεσιτικού γραφείου μέχρι barwoman. Η δουλειά της στο μπαρ την έκανε να συνειδητοποιήσει ότι την ενδιέφεραν πολύ οι ιστορίες των άλλων, κάτι που την ώθησε να γραφτεί στο Tisch School of the Arts του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης.

Η πρώτη της ταινία

Η πρώτη ταινία που σκηνοθέτησε ήταν το Songs my Brothers Taught Me, ένα νεανικό φιλμ με ήρωα έναν έφηβο και την σχέση του με τη μικρότερη αδερφή του. Η ταινία ήταν παραγωγή του Sundance Institute και πρωταγωνιστούσε ο Forest Whitaker. Έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Sundance το 2015 και αργότερα την ίδια χρονιά προβλήθηκε στο τμήμα Director's Fortnight του Φεστιβάλ Καννών.

Είναι η πρώτη γυναίκα που σκηνοθετεί ταινία της Marvel

Μέσα στο 2020 αναμένεται να κυκλοφορήσουν τέσσερις ταινίες υπερηρώων τις οποίες έχουν σκηνοθετήσει γυναίκες. Η Cathy Yan είναι η σκηνοθέτιδα του Birds of Pray, η Patty Jenkins του Wonder Woman 1984, η Cate Shortlan το Black Widow και η Chloé Zhao του The Eternals. Η είδηση ότι η ταινία της Marvel ανατέθηκε σε μια δημιουργό ανεξάρτητων ταινιών -πόσο μάλλον σε μια γυναίκα- έκανε μεγάλη εντύπωση όταν βγήκε στη δημοσιότητα. Όμως φήμες θέλουν τους εκπροσώπους της εταιρείας να έμειναν τόσο ικανοποιημένοι από τη συνάντησή τους με την Zhao που της πρότειναν να κλείσουν τη δουλειά από το πρώτο ραντεβού.

Η Angelina Jolie -ένα μόνο από τα "βαριά ονόματα που πρωταγωνιστούν στο The Eternals - έχει πει για εκείνη: "Νομίζω ότι η Chloé έχει δημιουργήσει ένα πολύ ιδιαίτερο φιλμ της Marvel. Με πολλή αγάπη και σεβασμό για τους άλλους σκηνοθέτες, θεωρώ ότι αυτή τη φορά προσθέτουμε κάτι καινούριο σ' αυτή τη δουλειά”.

Πηγή: madamefigaro.gr