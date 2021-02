Η JLo φόρεσε το πιο κομψό tweed παλτό σε έξοδό της τον A-Rod

Προχθές η pop star φωτογραφήθηκε με τον αρραβωνιαστικό της, Alex Rodriguez, ενώ δειπνούσαν στο εστιατόριο Bellini στη Νότια Florida και για μία ακόμα φορά εντυπωσίασε με το κομψό στιλ της.

Για την περίσταση, η Lopez επέλεξε ένα cozy αλλά ταυτόχρονα κομψό σύνολο, το οποίο αποτελείτο από ένα oversized tartan παλτό του σχεδιαστή Brunello Cuccinelli, το οποίο φορούσε πάνω από ένα καφέ ζιβάγκο, distressed τζιν και καφέ suede ankle boots του οίκου Ralph Lauren. Η Lopez ολοκλήρωσε το σύνολό της με μία μαύρη δερμάτινη τσάντα του brand BOYY, μία μπεζ μάσκα προστασίας, μεγάλα γυαλιά ηλίου και τα signature σκουλαρίκια-κρίκους της, δημιουργία της σχεδιάστριας Jennifer Fisher. Ο Rodriguez τη συνόδευσε φορώντας ένα navy πλεκτό, τζιν και λευκά αθλητικά παπούτσια.

Ο Rodriguez μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο από την έξοδό τους στο Instagram. Ο πρώην star των Yankees ανέβασε ένα βίντεό τους μέσα από το αυτοκίνητο, στο οποίο φαίνεται να ακούν το τραγούδι των Foo Fighters' , "Best of You" στο ραδιόφωνο.