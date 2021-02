Chadwick Boseman | Ρεκόρ με 4 υποψηφιότητες την ίδια χρονιά στα βραβεία SAG

Ο Chadwick Boseman έγραψε ιστορία SAG Awards. Ο αδικοχαμένος ηθοποιός έσπασε το ρεκόρ των υποψηφιοτήτων, καθώς είναι προτεινόμενος για 4 βραβεία στα Screen Actors Guild Awards την ίδια χρονιά: Α' Ανδρικού Ρόλου για την ταινία Ma Rainey's Black Bottom, Β' Ανδρικού Ρόλου για το Da 5 Bloods του Spike Lee και για βραβείο για καλύτερο καστ και στις δύο ταινίες. Τα νέα έρχονται λίγους μήνες μετά τον θάνατο του Boseman τον Αύγουστο του 2020 σε ηλικία 43 ετών μετά από μία μάχη με τον καρκίνο του παχέος εντέρου, την οποία κράτησε κρυφή από τη δημοσιότητα.

Ο σταρ του Black Panther βρίσκεται μαζί με κάποια μεγάλα ονόματα και στις δύο κατηγορίες. Για τον πρωταγωνιστικό ρόλο, στην ίδια κατηγορία συναγωνίζονται οι Riz Ahmed (Sound of Metal), Anthony Hopkins (The Father), Gary Oldman (Mank) και Steven Yeun (Minari). Για το βραβείο Β' Ανδρικού Ρόλου προτεινόμενοι είναι επίσης οι Sacha Baron Cohen (The Trial of the Chicago 7), Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah), Jared Leto (The Little Things) και Leslie Odom, Jr. (One Night in Miami).

Ο Boseman συλλέγει υποψηφιότητες για βραβεία μετά θάνατον - και μέχρι στιγμής, μερικές νίκες - για τις δύο τελευταίες του ταινίες. Μόλις προχθές, προτάθηκε για το βραβείο Καλύτερο Ηθοποιό σε Δράμα για τις Χρυσές Σφαίρες. Έλαβε επίσης υποψηφιότητες στα NAACP Image Awards. Ήταν επίσης υποψήφιος καλύτερου ηθοποιού για τα IFP Gotham Awards και έλαβε το βραβείο Actor Tribute, το οποίο αποδέχθηκε η σύζυγός του, Simone Ledward, εκ μέρους του.