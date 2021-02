Chrissy Teigen-John Legend | Δημοσίευσαν ένα ρομαντικό βίντεο στο Instagram

Η Chrissy Teigen και ο John Legend είναι ένα από τα πιο ερωτευμένα ζευγάρια της showbiz και για πολλούς fans τους αποτελούν #couplegoals. Οι δυο τους μοιράζονται συχνά στιγμές από την καθημερινότητα με τα παιδιά τους, αλλά και από τη σχέση τους στο Instagram.

Σε μία πρόσφατη ανάρτηση της, η Chrissy Teigen μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τον σύζυγο της. Οι δυο τους κάθονται αγκαλιά στον καναπέ του σαλονιού τους και φαίνονται χαλαροί. Το μοντέλο έγραψε στη λεζάντα του βίντεο "τα πάντα". Στο background του βίντεο ηχεί το τραγούδι "You send me" του Sam Cookes.

Η ανάρτηση της Chrissy Teigen

Μία εξίσου ρομαντική ανάρτηση έκανε και ο John Legend με αφορμή τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου. Ο τραγουδιστής δημιούργησε ένα animated βίντεο με τον ίδιο να εξιστορεί το love story του με την Chrissy Teigen. Στο βίντεο εξηγεί πως οι δυο τους γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του βίντεο κλιπ για το τραγούδι του Stereo το 2006 όταν ο σκηνοθέτης του Nabil Elderkin πρότεινε την Chrissy Teigen για συμπρωταγωνίστρια του. Αρκετά χρόνια αργότερα, ο ίδιος σκηνοθέτησε το βίντεο κλιπ του τραγουδιού All of me που ο John Legend αφιέρωσε στην αγαπημένη του.